Tijdens het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië werden de allereerste beelden van de Formule 1-film van Brad Pitt aan de wereld getoond. De Formule 1-film, met de toepasselijke naam F1, draait vanaf 27 juni 2025 in de bioscopen. Pitt speelt de hoofdrol, en Lewis Hamilton is één van de producenten van het filmproject.

In de teaser zijn de eerste beelden van Pitts personage Sonny Hayes te zien, een oud-Formule 1-coureur die een comeback maakt voor het fictieve Apex Grand Prix-team. Verder kunnen ook alvast veel spins, crashes en een onverwachte cameo van Günther Steiner aanschouwd worden. Max Verstappen komt zelfs ook nog even voorbij. Bekijk hier alvast de hele teaser.



LEES OOK: Titel van langverwachte Formule 1-film van Brad Pitt bekend: ‘F1’

Lewis Hamilton was één van de producten van de door Joseph Kosinski geregisseerde film. Kosinki maakte eerder het succesvolle Top Gun: Maverick (2022). Naast Pitt spelen ook Damson Idris en Javier Bardem een rol. Idris was ook al samen met Pitt tijdens de drivers parades van Silverstone in 2023 te zien voor opnames van de film.

