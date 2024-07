De langverwachte Formule 1-film met Brad Pitt kreeg vrijdag een titel: F1. Het dekt de lading zullen we maar zeggen. Dit weekend wordt er – net als in 2023 – weer gefilmd op Silverstone. Pitt en mede-hoofdrolspeler Damson Idris werden opnieuw in de paddock gespot. Een paar weken geleden werd bekend dat de film op 25 juni 2025 in première gaat.

F1 volgt het verhaal van Sonny Hayes (Brad Pitt), een oude veteraan van de Formule 1 die terugkeert naar de sport. Hij komt bij het fictieve APX GP-team terecht, waar hij het moet opnemen tegen de jonge Joshua Pearce (Damson Idris). In 2023 waren Pitt en Idris – gehuld in speciale racepakken – al onderdeel van de drivers parade op Silverstone. Tussen de trainingssessies door werd er met aangepaste Formule 2-auto’s gefilmd op het circuit.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is een van de producenten van de film, die wordt geregisseerd door Joseph Kosinski. De Amerikaanse regisseur is bekend van Top Gun: Maverick (2022), het succesvolle vervolg op Top Gun (1986) van acteur Tom Cruise (tevens een goede vriend van Hamilton). Naast Brad Pitt krijgen ook Oscarwinnaar Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, Samson Kayo en Callie Cooke een rol in de Formule 1-film.

