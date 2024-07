De mediadag van de Grand Prix van Groot-Brittannië zit erop! De coureurs maken zich klaar om vandaag weer in de auto te stappen. Maar wat speelt er allemaal achter de schermen? Bekijk hier tien foto’s die jou een kijkje achter de schermen geven bij de GP van Groot-Brittannië 2024.

Oliver Bearman in de paddock tijdens de GP van Groot-Brittannië. Dit weekend werd bekend dat Bearman vanaf volgend jaar een meerjarig contract heeft bij Haas F1 Team. ©Getty Images

Isack Hadjar mag dit weekend een vrije training rijden in Formule 1. De Franse coureur neemt plaats in het zitje van Sergio Pérez. ©Getty Images

Luke Littler speelt een spelletje darten met Lando Norris in de paddock. ©Getty Images

Red Bull Racing rijdt dit weekend met een speciale livery. De blauwe RB20 is voorzien van rode accenten. ©Getty Images

F1-fans wachtend op Lewis Hamilton buiten de paddock tijdens de GP van Groot-Brittannië. ©Getty Images

Dit zijn de Formule 1-auto’s die gebruikt worden voor de bioscoopfilm. De auto’s waren donderdag te zien op het circuit. ©Getty Images

Van een spelletje darten met Luke Littler naar een potje voetbal met beide Alpine coureurs. Wie zou dit gevecht winnen? ©Motorsport Images

Ook acteur Brad Pitt is aanwezig in de paddock. Hij is er voor de nieuwe film. ©Getty Images

Ook Roscoe, de hond van Lewis Hamilton, is deze Grand Prix weer van de partij. Roscoe kwam vandaag samen met Lewis Hamilton de paddock in. ©Getty Images

Het is een regenachtige ochtend op Silverstone. Fernando Alonso (Aston Martin) kwam vanochtend aan met paraplu. Het weer beïnvloedt in ieder geval zijn humeur niet. ©Getty Images

