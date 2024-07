Tijdens de Grand Prix op Silverstone draaide het niet alleen om de strijd op het circuit – acteurs Brad Pitt en Damson Idris waren ook in de paddock aanwezig om fictieve Formule 1-coureurs te vertolken. Fans kregen zondag een eerste indruk van het resultaat, in de vorm van een teaser voor de aankomende Formule 1-film F1. Producent Jerry Bruckheimer legt uit waarom deze sport naar het witte doek moet worden gebracht.

LEES OOK: VIDEO: Bekijk de allereerste beelden van Brad Pitts Formule 1-film ‘F1’

Jerry Bruckheimer was zelf ook aanwezig in de Britse paddock. Samen met co-producent Lewis Hamilton en regisseur Joseph Kosinski is hij het brein achter F1. De 80-jarige Amerikaan werkte eerder aan successen als Top Gun: Maverick (2022) en Days of Thunder (1990). Beide producties hebben veel invloed gehad op het concept van een Formule 1-film.

“Drie jaar geleden heb ik Stefano Domenicali (CEO Formule 1, red.) en Mohammed Ben Sulayem (FIA voorzitter, red.) voor het eerst mogen ontmoeten”, aldus Jerry Bruckheimer tegen Formula1.com. “Zij waren heel gastvrij en hadden meteen zoiets van ‘laat maar zien wat je kan’. Nu staan we hier op Silverstone en hebben we net de teaser kunnen laten zien.”

‘De limiet opzoeken’

Bruckheimer is heel dankbaar voor de hulp van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn expertise gebruikt om de film zo realistisch mogelijk te maken. Daarbij maakt F1 gebruik van de nieuwste technologieën om de beleving van de Formule 1 naar het grote scherm te brengen. “We hebben wel veertien camera’s op de auto’s zitten”, aldus Bruckheimer. “Ze zijn heel klein, kunnen bewegen en filmen ook nog eens in IMAX kwaliteit.”

Ook voor de races met Brad Pitt achter het stuur hoefde Jerry Bruckheimer geen nepbeelden te gebruiken. “Brad heeft echt in de auto gereden”, zei hij trots. “Hij heeft er drie maanden voor getraind met de allerbeste stuntrijders. Zelfs Lewis (Hamilton, red.) zei achteraf dat hij het heel goed deed.”

Volgens Bruckheimer zijn eerdere successen als Top Gun and Days of Thunder (actiefilms over straaljagerpiloten en NASCAR-coureurs) belangrijk geweest voor de ontwikkeling van F1. “Het gaat allemaal over mannen die de limiet opzoeken”, legde hij uit. “Dat is precies wat hier in de Formule 1 ook gebeurd, ze zoeken elke keer weer de randjes op. Dat is wat we willen laten zien.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)