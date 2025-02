Williams heeft een nieuwe titelsponsor gevonden in Atlassian, een Australisch techbedrijf met een miljardenomzet. De samenwerking – de grootste in de geschiedenis van het Britse merk – moet Williams een belangrijke impuls geven voor de toekomst. Met topcoureurs Alex Albon en Carlos Sainz hoopt Williams op lange termijn grote stappen te zetten.

Atlassian is vanaf heden de titelsponsor van Williams en tevens een officiële partner op het gebied van technologie. Het team omschrijft de samenwerking in een persbericht als ‘de grootste sponsordeal in de geschiedenis van het merk’. Eerder waren AT&T, Martini en ROKiT de belangrijkste partners van de Britse renstal. De merknaam en logo’s van Atlassian zullen prominent te zien zijn op de nieuwe Williams FW47, die later deze maand wordt onthuld.

“Het aantrekken van een partnerschap van deze omvang is een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van ons team”, reageerde teambaas James Vowles. “We zetten de juiste stappen om dit team terug te brengen naar de top, en in Atlassian hebben we een partner die ons met zijn technologie zal helpen om ons volledige potentieel te benutten. Onze waarden en ambitie sluiten perfect op elkaar aan en ik ben enthousiast over wat we samen kunnen bereiken.”

‘Kracht van teamwork’

“Formule 1 is de ultieme teamsport”, voegde Mike Cannon-Brookes, CEO van Atlassian, hieraan toe. “Het is waar ingenieurs, ontwikkelaars, commerciële teams en ontelbare anderen in real-time samenwerken om te racen voor een podiumplaats. Atlassian gelooft net als Williams in de kracht van teamwork. We weten dat wanneer geweldige teams over de juiste middelen beschikken, ze dingen kunnen bereiken die anders onmogelijk zouden zijn.”

Atlassian is de nieuwste grote geldschieter die zich aan Williams verbindt. Met de komst van Carlos Sainz sloot het team in december al een deal met Santander, een grote Spaanse bank en van oudsher een belangrijke sponsor in de Formule 1. Sainz heeft tot nu toe enkel enkele testrondes gereden in oudere bolides, maar volgens teambaas James Vowles betaalt de samenwerking zich nu al uit. De nieuwe auto van het Britse raceteam, de FW47, wordt op 14 februari onthuld tijdens een eigen launch event.

