Het contracteren van Carlos Sainz heeft zich nog voor de eerste Grand Prix van 2025 al uitbetaald, meent Williams-teambaas James Vowles. De Spaanse vedette heeft slechts een aantal testrondjes gereden voor de Britse renstal, maar volgens Vowles heeft hij nu al cruciale feedback kunnen geven. Sainz, die dit seizoen overkwam van Ferrari, heeft zich voor de lange termijn aan Williams verbonden.

De 30-jarige Sainz debuteerde vlak na zijn laatste race voor de Scuderia al bij Williams. Tijdens de zogeheten post-season test in Abu Dhabi maakte hij zijn eerste meters in de FW46. Volgens teambaas James Vowles kon de Spanjaard het team direct van nuttige feedback voorzien. “Hij geniet van deze uitdaging”, zei een trotse Vowles tijdens de Autosport Awards. “Je kon zien dat zijn mentaliteit veranderde toen hij in Abu Dhabi in de auto stapte. Hij is nu al onderdeel van ons succesverhaal. Wat dat betreft past hij perfect bij ons.”

‘Kwestie van milliseconden’

“Sainz is een briljant individu”, vervolgde de Williams-teambaas zijn lofzang. “Hij heeft niet alleen het vermogen om races te winnen, hij beschikt ook over de wil en het verlangen om Williams succesvol te maken.” Vowles onthulde dat hij diezelfde dag nog met Sainz en Williams-veteraan Alex Albon rond de tafel had gezeten. “We hebben drie à vier uur de tijd genomen om de plannen voor het jaar door te nemen. Zijn bijdragen zijn, net als die van Alex, essentieel om dit team vooruit te helpen. We werken nu immers aan het vinden van die extra milliseconden; de grote kostenposten baren ons geen zorgen meer. In slechts een paar weken tijd is er echt al een positief momentum ontstaan.”

Hoewel Carlos Sainz in het verleden misschien onderdeed voor Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, is Vowles ervan overtuigd dat de Spanjaard wel een belangrijke rol heeft gespeeld in het verbeteren van de Scuderia. “Hij laat geen middel onbeproefd”, aldus de Brit. “Ik zag vandaag een statistiek voorbijkomen waarin je kunt zien hoe hij al zijn teams positief heeft beïnvloed. Sainz is een harde en ijverige werker die van Williams echt een succesvol team wil maken.”

