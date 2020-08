Paddockposts: Basisprincipes van racen in de F2, Verstappen dolt met engineer

De Grote Prijs van Groot-Brittannië vormde het eerste deel van het tweede drieluik van het seizoen. De terugkeer van Nico Hülkenberg, Verstappen in niemandsland en een knotsgekke slotfase: er was voldoende om te bespreken, ook op sociale media. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Nico Hülkenbergs eerste sessie sinds Abu Dhabi 2019 verliep zonder problemen, alhoewel…

Lees ook: Olav Mol over zijn eerste ‘corona-GP’ vanaf locatie: ‘De paddock lijkt nu haast een filmset’

Op zaterdag krijgt Hülkenberg steun van de man die hij vervangt, Sergio Pérez. Die tweede startrij waar de Mexicaan het over heeft, lukte echter niet.

De Formule 2 wordt gezien als laatste stap naar de F1, maar soms, heel soms, worden er ook de basisprincipes van racen opgefrist.



Lees ook: Rust op boordradio Mercedes te midden van de chaos: ‘Ehm, het gebeurt ook bij mijn band’

Herinnert u zich Captain Tom Moore nog? De Brit werd bekend door zijn inspanningen om geld in te zamelen voor een goed doel in de aanloop naar zijn 100ste verjaardag. ‘Captain Tom’ is grote fan van Norris en kreeg – coronaproof – een rondleiding in de McLaren-garage.

ICYMI, watch what happened when we gave @captaintommoore a virtual tour of our Silverstone garage. 🤝 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/j4Io3pWB2w

Red Bull met een beetje zelfspot, maar ook een steekje naar Racing Point.

Lees ook: Overstuur: Hulk

Pirelli illustreert ‘een volle tank’.

When we talk about cars being heavy with fuel at the start of the race, this shows you what we mean. pic.twitter.com/iYlJ9k0kv7

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 2, 2020