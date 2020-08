Rust op boordradio Mercedes te midden van de chaos: ‘Ehm, het gebeurt ook bij mijn band’

Alles lijkt goed te lopen voor Mercedes tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië: Lewis Hamilton heeft een comfortabele voorsprong op Valtteri Bottas, die op zijn beurt een comfortabele voorsprong heeft op Max Verstappen. Daar komt drie ronden voor het eind verandering in, wanneer Bottas een lekke band krijgt en even later ook Hamilton. Ondanks de chaos blijft vooral de kalmte overheersen op de boordradio.

“Oké Lewis, de andere auto heeft een lekke band dus let zo goed mogelijk op de banden”, krijgt Hamilton te horen. “We gaan niet voor de snelste ronde, we moeten de auto aan de finish brengen”, benadrukt zijn engineer Peter ‘Bono’ Bonnington. “Begrepen”, is het duidelijke antwoord van de zesvoudig wereldkampioen. “Valtteri heeft een lekke linker voorband, er kan misschien wat rommel van die band op de baan liggen”, waarschuwt Bono hem.

“Oké Lewis, nog één ronde. Breng de auto over de lijn”, wordt de Brit verteld als hij voor de voorlaatste keer over start/finish komt. “Ehm, het gebeurt ook bij mijn linker voorband”, meldt Hamilton kalmpjes bij het ingaan van Luffield, waar hij een wijde lijn neemt. Bono reageert al net zo koel: “Oké, Verstappen zit dertig seconden achter je. Nu vijfentwintig seconden. Dit is de laatste ronde, we hebben een gat van twintig seconden naar Verstappen.” Hamilton blijft updates krijgen over het gat naar Verstappen, die hem net niet kan inhalen.

De opluchting is na afloop groot bij het team. “Dat was het, je hebt het geflikt!”, juicht Bono. “Er was geen vlag!”, zegt Hamilton, die voor de zekerheid vraagt of de race inderdaad voorbij is. Hij wordt verzocht zijn auto aan de kant te zetten. “We komen je wel halen”, zegt zijn engineer. “Weet je het zeker? Ik denk dat ik wel door kan rijden met mijn wiel omhoog”, antwoordt Hamilton, die erop gewezen wordt dat dit te gevaarlijk is. “We moeten de auto beschermen”, is het beleefde verzoek vanaf de pitmuur. “Shit, dat was spannend. De auto is prima”, zegt Hamilton, die alsnog de uitloopronde afmaakt. “Dat was echt heel spannend. De band voelde prima, ik heb waarschijnlijk iets op de baan geraakt.”

Stille Bottas

Bottas krijgt vlak voor zijn band in ronde 50 van de 52 lek gaat het gat naar Verstappen te horen. Dan gebeurt het: “Er is iets met de band, er is iets gebeurd met de band”, meldt de Fin relatief kalm. “Oké, je hebt een lekke band linksvoor”, antwoordt zijn engineer Riccardo Musconi. “Verstappen zit twee seconden achter je”, krijgt Bottas dan te horen, en even later gaat de Nederlander de Fin voorbij.

“Box box box“, wordt Bottas logischerwijs verzocht. Hij krijgt updates over het gat naar Charles Leclerc, die dan 28 seconden achter ligt. In Luffield bedraagt het gat nog maar negentien seconden. Opvallend genoeg blijft het de rest van de ronde doodstil van Bottas’ kant, en ook zijn engineer vertelt hem alleen wat het gat naar Leclerc is. “Lewis heeft ook een lekke band, dus blijf pushen”, krijgt Bottas na zijn pitstop te horen. Hij komt uiteindelijk net achter Vettel als elfde over de finish en blijft puntloos. Ook in de uitloopronde, blijft Bottas stil.