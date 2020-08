Bottas op zijn hoede voor komend weekend: ‘Dit gaat een probleem worden voor iedereen’

Valtteri Bottas zag op zondagmiddag al zijn werk te niet gedaan door een lekke band in de slotronden. Hoewel de Fin op zijn hoede was voor problemen met het rubber, zegt hij dat hij de lekke band niet had kunnen voorspellen. “We wisten dat het een lange stint zou zijn op de harde band.”

Zichtbaar ontgoocheld verschijnt Valtteri Bottas voor de camera van Sky Sports. “Dit is heel teleurstellend en ongelukkig natuurlijk. Ook de plek op het circuit waar ik lek reed, ik moest zo goed als de hele ronde doen op weg naar de pits. Dat is natuurlijk niet ideaal”, doet de Fin zijn verhaal.

“We wisten dat het een lange stint zou zijn op de harde band, en ik wou Lewis natuurlijk ook onder druk zetten. Tegen het einde van de race kreeg ik meer en meer last van vibraties. Dat heb ik doorgegeven.” Toch dacht Bottas niet aan een lekke band. “Ik dacht dat er misschien wel een ander probleem zou zijn, daarom ben ik beginnen managen, maar de lekke band kwam zo plotseling. Ik had het niet kunnen voorspellen. Veel meer valt er niet over te zeggen eigenlijk.”

Pirelli heeft voor de tweede Grand Prix op Silverstone van volgende week gekozen voor een compound zachtere banden en bovendien wordt er ook warmer weer voorspeld. “Wat dit voor volgend weekend betekent? Dat dit een probleem gaat worden voor iedereen. Een eenstopper zal niet lukken met die compounds”, voorspelt de Fin.

