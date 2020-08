Wolff: ‘Het is een mooie overwinning, maar wel bitterzoet’

Toto Wolff is blij dat Lewis Hamilton ondanks een lekke band in de allerlaatste ronde de zege in zijn thuisrace wist te pakken, maar hij leeft ook mee met Valtteri Bottas, die door een lekke band zijn tweede plek in rook zag opgaan. Het is volgens Wolff dan ook een ‘bitterzoete’ overwinning.

Het leek op Silverstone weer een dominante vertoning te worden voor Mercedes en dat werd het ook, totdat in de slotfase de voorsprong op Verstappen ineens drastisch slonk door lekke banden. “Toen Valtteri’s band klapte, leefde ik met hem mee”, zegt Wolff tegen Sky Sports. “We zagen waar hij op de baan zat, compleet de verkeerde plek voor een lekke band. Een volgende ronde komt Lewis met hetzelfde bericht dat er wat mis is en ook hij rijdt op dat moment op de verkeerde plek op het circuit”, zo omschrijft de Oostenrijker de bizarre slotfase voor het team.

Met name in de beginfase kon Bottas in de buurt van Hamilton blijven, al was dat mede dankzij de twee safetycarfases. De Fin bleef daarna nog een lange tijd in de buurt, maar moest in de slotfase meer toegeven op de Brit. “Ze pushten elkaar te veel en ze konden dus hun banden kapot rijden aan het einde. Het is mooi om zo’n overwinning te pakken, maar deze is bitterzoet. We hebben het gat in het constructeurskampioenschap niet echt weten te vergroten”, aldus Wolff.

Uiteindelijk kwam Hamilton met drie wielen over de finish, waarmee hij net aan Verstappen voorbleef. De Nederlander maakte in de slotfase een extra pitstop, waarmee hij mogelijk een kans op de overwinning in rook zag opgaan. Volgens Wolff is dat echter niet met zekerheid te zeggen. “Met Verstappen weten we het niet, we weten niet of die pitstop ze de zege heeft gekost”, aldus de Oostenrijker.