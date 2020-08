Hamilton wint op drie wielen: ‘Ik had bijna een hartverzakking, maar ik redde het gelukkig!’

Er kwam letterlijk vuurwerk aan te pas door de vonken die van zijn met een lekke band over het asfalt slepende Mercedes spatten, maar Lewis Hamilton hield vol en wist zijn auto nog net winnend over de streep te brengen.

Gedurende 51 van de 52 ronden had Hamilton alles onder controle en was zijn race ‘vrij eenvoudig’, tot zijn linker voorband ineens lek ging in de laatste ronde. Iets wat een paar ronden eerder ook al bij teamgenoot Valtteri Bottas was gebeurd. Het kwam echter als een verrassing voor Hamilton.

“Ik had de slijtage eerder in de race namelijk wel wat gemanaged, terwijl Valtteri dat niet echt had gedaan. Toen ik hoorde dat zijn band ging, keek ik naar die van mij. Alles leek oké en de auto stuurde ook nog goed. Toch hield ik maar wat in tijdens die laatste ronden”, vertelt Hamilton.

“Op het rechte stuk liep de band er toen toch ineens af. Ik zag hem leeglopen en van vorm veranderen! Mijn hart klopte echt ineens in mijn keel. Ik wist dat het gevaar was dat de band van de velg zou lopen, dat wilde ik niet, want dan zou ik echt niet meer goed door kunnen rijden.”

“Of ik de laatste twee bochten door zou komen, wist ik niet, maar het lukte.” Toch was het nog flink spannend, met Max Verstappen achter zich op verse banden. “Ik hoorde dat het gat snel minder werd, maar bleef verrassend – of misschien juist niet – vrij kalm. Ik dacht alleen: hoever nog tot de finish?”

“Toen ik hoorde dat het gat naar twintig en toen tien seconden ging, gaf ik bij bocht zestien en zeventien nog even vol gas, maar kon de auto bijna niet afremmen! Ik probeerde hem met wilskracht door de bocht te krijgen. Ik had bijna een hartverzakking, maar het lukte gelukkig nog.”

Door zijn derde zege in de vier races die er tot op heden in 2020 zijn verreden, staat Hamilton nu op 88 punten. Dat zijn er dertig meer dan Bottas er heeft, nadat hij na zijn late lekke band niet meer in de punten wist te finishen op Silverstone.