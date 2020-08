Pirelli start ‘360 graden-onderzoek’, brokstukken mogelijke oorzaak lekke banden

Pirelli is een uitgebreid onderzoek gestart naar de verschillende lekke banden in de slotfase van de Britse GP. Pirelli-baas Mario Isola stelt dat de bandenproducent een “360 graden-onderzoek” zal uitvoeren. “We willen niet alleen de kapotte banden onderzoeken, maar alle banden die gebruikt zijn in de slotfase van de race.”

In de slotronden van de Britse Grand Prix krijgen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz af te rekenen met lekke banden. Hamilton brengt zijn auto op drie wielen over de streep, zijn teamgenoot en Sainz eindigen door de problemen met het rubber buiten de punten. Pirelli heeft nog geen zicht op de mogelijke oorzaak van de punctures, hoewel de bandenproducent denkt dat brokstukken op de baan een rol gespeeld hebben. Mogelijk was de kapotte voorvleugel van Kimi Räikkönen de boosdoener.

“We zullen natuurlijk onderzoek doen naar de gebeurtenissen in de slotronden”, vertelt Isola. “Het is momenteel nog te vroeg om conclusies te trekken. Het kan liggen aan slijtage, banden zijn na 38 of meer ronden op dit circuit redelijk versleten, maar ik kan niet zeggen of dit ook daadwerkelijk het probleem is geweest.”

Naast de slijtage zouden ook brokstukken op de baan de oorzaak kunnen zijn. “Het kan ook om rotzooi gaan, we hebben deeltjes van Kimi’s voorvleugel op het circuit zien liggen. Dat is waarom we niet alleen de kapotte banden willen onderzoeken, maar alle banden die gebruikt zijn in de slotfase van de race. Op basis daarvan kunnen we onderzoeken wat er gebeurd is. Vooraf willen we niets uitsluiten, we zullen alles 360 graden analyseren. We moeten overal rekening mee houden”, aldus de Italiaan.

