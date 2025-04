De afgelopen GP op Suzuka bracht niet het spektakel waar Formule 1-fans zo naar verlangen. Na een weinig verheffende race in Shanghai werd ook het Japanse nummer geen sensationele wedstrijd; zo bleef de top zes, voor de vierde keer in de geschiedenis, ongewijzigd ten opzichte van de startopstelling. Mogelijk komt bandenleverancier Pirelli binnenkort met een oplossing – een nieuwe, extra zachte compound maakt zijn opwachting.

In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen maakte Pirelli al bekend dat er een zachtere band aan het assortiment wordt toegevoegd. De zogenaamde C6-compound is de zachtste in het volledige bandenspectrum van de Italianen. De introductie van deze nieuwe slof is een reactie op het afnemende aantal pitstops in de Formule 1 en een poging om meer spanning in de koningsklasse te brengen. Zo zorgde de relatief lage bandenslijtage in Japan ervoor dat een groot deel van de coureurs hun positie nauwelijks veranderde.

Zachtste aanbod ooit

Tijdens de GP van Emilia-Romagna – van 16 tot en met 18 mei – zal de C6-band voor het eerst beschikbaar zijn voor de teams. Met de C4, C5 en C6 als respectievelijk harde, medium en zachte rubbers, zal het aanbod tijdens deze eerste Europese race zachter dan ooit zijn. Ter vergelijking: tijdens het aankomende raceweekend in Bahrein kunnen de teams kiezen tussen de C1-, C2- en C3-compounds. Volgens Pirelli-directeur Mario Isola kan de C6 ook worden ingezet tijdens het raceweekend in Monaco. De combinatie van een zachtere compound en een verplichte tweestopstrategie moet de race in het prinsdom spannender maken dan in voorgaande jaren.

LEES OOK: ‘Formule 1-eigenaar Liberty Media zet belangrijke stap richting overname MotoGP’

“We willen de C6 naar vier of vijf races brengen, niet alleen naar Monaco”, verklaarde Pirelli eerder dit jaar. “Zo willen we de zachte compound al in Imola gebruiken en later ook in Montréal. Daarna zien we wel hoe het gaat. Het zijn allebei prestigieuze circuits. Als het goed uitpakt, zien we de C6 waarschijnlijk ook terug in Singapore en Las Vegas. Samen met Monaco zou dat in totaal vijf races zijn.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.