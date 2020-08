Wolff verwacht spannender weekend: ‘Zachtere banden en hitte brengen het veld dichter bij elkaar’

Toto Wolff voorspelt tijdens het tweede weekend op Silverstone meer spanning vooraan het veld. Ondanks dat Mercedes afgelopen weekend ruim een seconde sneller was dan de concurrentie tijdens de kwalificatie en ook tijdens de race een aanzienlijke kloof kon uitbouwen, denkt de Mercedes-teambaas dat het aankomend weekend spannender gaat worden.

Het tweede weekend op Silverstone gaat een echte uitdaging worden door de zachtere banden en warme temperaturen. Dat stelt Toto Wolff. “De hogere temperaturen brachten het veld afgelopen weekend ook al dichterbij elkaar en de zachtere banden gaan voor meer pitstops en meer variatie in de strategieën zorgen. We rekenen op een goed gevecht”, aldus de Oostenrijker.

Niks leek een dubbelzege van Mercedes tijdens de Britse GP in de weg te staan, totdat Valtteri Bottas twee ronden voor het einde een lekke band kreeg, Daardoor finishte de Fin buiten de punten. Ook teamgenoot Lewis Hamilton kreeg een lekke band, maar gelukkig voor de wereldkampioen was dat in de laatste ronde en kon hij op drie wielen naar de zwart-witgeblokte vlag rijden en de race winnen.

Wolff benadrukt dat betrouwbaarheidsproblemen enorm kostbaar kunnen zijn in het kortere seizoen. “Een sterke auto zorgt niet automatisch voor een sterk resultaat. Onze aanpak is om altijd sceptisch te zijn en van het ergste uit te gaan, wetende dat het nooit makkelijk gaat in de Formule 1”, zegt de teambaas van Mercedes.

