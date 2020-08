Mercedes: ‘DAS speelde geen rol bij lekke banden in slotfase’

Het team van Mercedes heeft weersproken dat haar revolutionaire DAS-systeem iets te maken heeft gehad met de lekke banden van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de slotronden van de Britse Grand Prix.

Bij Bottas ging drie ronden voor het eind van de eerste race op Silvestone zijn linker voorband stuk. De Fin kroop terug naar de pits voor een nieuw setje rubber, maar zag zo wel een tweede plek door zijn vingers glippen. Hij finishte buiten de punten als elfde. Bij teamgenoot Hamilton was het in de slotronde raak, maar hij wist nog op drie wielen winnend over de streep te komen.

Gezien Mercedes dit seizoen een uniek stuursysteem gebruikt – DAS, Dual Axis Steering – dat de coureurs in staat stelt al rijdend de sporing van de voorwielen (hoek van voorwielen ten opzichte van elkaar van bovenaf gezien) aan te passen om te helpen met het opwarmen van de banden, riep dit al snel de vraag op of dit een rol speelde.

Lees ook: Pirelli: ‘Lekke banden veroorzaakt door lange stints en extreme druk op banden’

In een video-terugblik op het afgelopen raceweekend waarin Mercedes’ strategy director James Vowles vragen van volgers beantwoordt (‘we hebben er nog nooit zoveel gekregen als nu, bijna allemaal over de laatste ronden’) gaat hij in op de vraag of DAS hier een rol bij heeft gespeeld. “Nee”, is daarbij zijn antwoord. “Ik kan dit zelfs volledig uitsluiten.”

“In de eerste plaats hebben we DAS niet gebruikt rond de tijd dat de banden lek gingen. We hebben het alleen aan het begin van de race gebruikt. Daarnaast had ook Carlos Sainz van McLaren een lekke linker voorband, terwijl zij geen DAS hebben. Een aantal andere coureurs klaagde bovendien over eenzelfde soort trillingen als Valtteri deed voor zijn band stuk ging.”

Bandenleverancier Pirelli heeft na onderzoek al aangegeven dat de lekke banden te wijten waren aan de lange stints die coureurs na een vroege safetycar op hun harde banden reden, en de enorme spanningen waar de banden op het snelle Silverstone mee te maken krijgen. Zaken als grind en (kleine) brokstukken op de baan zouden ook een rol hebben gespeeld.

Lees ook: Silverstone past kerbstone bij Becketts aan om kans op lekke banden te verkleinen