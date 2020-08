Pirelli: ‘Lekke banden veroorzaakt door lange stints en extreme druk op banden’

Pirelli heeft het onderzoek naar de plotselinge lekke banden in de slotfase van de Grand Prix van Groot-Brittannië afgerond. Volgens de bandenleverancier zijn de langere stints en de extreme druk op de banden de oorzaak van deze lekke banden, die Sainz, Hamilton en Bottas troffen. Pirelli houdt voor de tweede race op Silverstone vast aan de zachtere compounds, al zal de minimale bandenspanning omhoog gaan.

De Grand Prix van Groot-Brittannië verliep vrij rustig totdat in de laatste drie ronden de linker voorband van Bottas, Hamilton en Sainz klapten. Ondanks de lekke band wist Hamilton de race te winnen, maar voor Bottas en Sainz betekenden de lekke banden een puntloos resultaat. Bandenleverancier Pirelli kondigde na afloop van de race een ‘360 graden-onderzoek’ aan, dat nu afgerond is.

Lees ook: Pirelli start ‘360 graden-onderzoek’, brokstukken mogelijke oorzaak lekke banden

“De belangrijkste oorzaak is te wijten aan een reeks individuele raceomstandigheden die hebben geleid tot een extreem lang gebruik van de tweede set banden”, laat Pirelli in een verklaring weten, verwijzend naar de twee safetycarfases vroeg in de race. “De tweede safetycarfase bracht bijna alle teams ertoe om op hun geplande pitstop te anticiperen en dus een bijzonder lange laatste stint uit te voeren: ongeveer 40 ronden, wat meer is dan driekwart van de totale racelengte op één van de meest veeleisende circuits van de kalender.”

“In combinatie met de aanzienlijk hogere snelheid van de Formule 1-auto’s van 2020 (de poleposition was 1,2 seconden sneller in vergelijking met 2019), maakte dit de laatste ronden van de Britse Grand Prix bijzonder zwaar, als gevolg van de grootste krachten die ooit zijn waargenomen op banden door de snelste Formule 1-auto’s uit de geschiedenis”, laat Pirelli weten. “Het algehele resultaat hiervan was dat dit de lastigste omstandigheden voor de banden waren. Dit leidde ertoe dat de linker voorband (die het op Silverstone het zwaarst heeft) na een lang aantal ronden onder maximale spanning kwam te staan, met als gevolg een hoge slijtage wat betekent dat deze minder beschermd was tegen de extreme krachten.”

Lees ook: Bottas op zijn hoede voor komend weekend: ‘Dit gaat een probleem worden voor iedereen’

Pirelli laat weten vast te houden aan de zachtere bandencompounds voor de tweede race op Silverstone, waar dus de C2, C3 en C4-banden gebruikt zullen worden. Wel zal Pirelli de bandenspanning omhoog gooien om de druk op de banden te verminderen.