Verstappen: ‘Dichterbij Mercedes in 2021, maar ze zijn nauwelijks te verslaan’

Max Verstappen verwacht dat Red Bull Racing in 2021 dichterbij Mercedes staat, maar denkt dat de Duitse renstal nog steeds nauwelijks te verslaan is.

Volgens Auto Bild wil Verstappen liever vandaag dan morgen met Lewis Hamilton een team vormen. “Het maak mij niet uit wie ze naast me zetten. Ik ga ze allemaal verslaan”, zegt de Nederlander in gesprek met het Duitse medium.

Verstappen kan in theorie nog een duo vormen met Hamilton, aangezien de Brit zijn contract nog niet verlengd heeft bij Mercedes. Verstappen zou het niet erg vinden om Hamilton als teamgenoot te hebben bij Red Bull. Zo zou hij eindelijk gelijke wapens hebben. Maar echt realistisch is het niet dat Hamilton de overstap maakt naar Red Bull. Verstappen rekent daarom ook op een moeilijk 2021.

“Door corona zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor volgend jaar bevroren. Misschien kunnen we dichterbij komen, maar we kunnen ze nauwelijks verslaan”, aldus Verstappen.

Verstappen moet normaal gesproken genoegen nemen met de derde plaats. Maar op Monza en Mugello viel de Nederlander uit en liep de frustratie behoorlijk hoog op. Met name motorleverancier Honda kreeg het er van langs. “Het is onacceptabel”, riep Verstappen na de problemen op Mugello. Helmut Marko blijft gematigder over de Japanse motorfabrikant.

“Honda heeft vooruitgang geboekt, maar Mercedes is nog steeds oppermachtig op het gebied van batterijen. Daar moeten we beter in worden”, zegt de adviseur. Maar Verstappen wil eindelijk is een keer gelijke wapens hebben om Hamilton uit te dagen. Dat realiseert Marko zich ook.

“Eigenlijk heeft Max (Verstappen, red.) een contract voor 2021. Maar we zijn ons er volledig van bewust dat we hem een competitieve motor moeten geven”, vertelt Marko aan Auto Bild.

