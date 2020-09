Marko over motorproblemen: ‘Moeten Max een competitieve motor geven’

Helmut Marko beseft dat Red Bull Max Verstappen van een goede motor moet voorzien om de Nederlander tevreden te houden. Verstappen uitte op Mugello na een tweede uitvalbeurt op rij zijn frustratie over de motorproblemen. “We zijn ons ervan bewust dat we hem een competitieve motor moeten geven.”



Max Verstappen moest op Monza opgeven na motorproblemen en ook op Mugello werkte de Honda-krachtbron niet zoals het hoort. De Nederlander verliet Italië met twee nulscores achter zijn naam. Dat Verstappen op Mugello voor de twee week op rij problemen met zijn motor had, zorgde voor frustraties bij Limburger. “Het probleem van Monza is nog steeds niet opgelost. Het is de tweede race op rij dat dit gebeurt, dus op dit moment ben ik er wel klaar mee en heb ik er niet zoveel zin in”, vertelde Verstappen op Mugello aan Ziggo Sport.

“Honda heeft vooruitgang geboekt maar Mercedes is op het gebied van de batterijen nog altijd superieur”, reageert Marko in gesprek met het Duitse Sport1. “Daar moeten we nu aan gaan werken. Honda heeft engineers vervangen, mogelijk dat daardoor de onverwachte problemen zijn ontstaan”, stelt de Oostenrijker.

Dat Verstappen, die zich dit jaar opnieuw niet met Mercedes kan meten, gefrustreerd raakt, beseft Marko. Hoewel Verstappen nog tot en met 2023 onder contract ligt bij Red Bull, zal het team hem zo snel mogelijk van het juiste materiaal moeten voorzien. “Max heeft eigenlijk een vast contract voor 2021. Maar we zijn ons ervan bewust dat we hem ook een competitieve motor moeten geven.”

Marko lijkt met de bewoording ‘vast contract voor 2021’ op clausules in de overeenkomst tussen Verstappen en Red Bull te wijzen, zo stelt Motorsport.com. Het is geen geheim dat Verstappen in het verleden ook al clausules liet opnemen in zijn contracten, iets wat in zijn huidige overeenkomst ook zo lijkt te zijn.

