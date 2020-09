Verstappens race al na twee bochten voorbij: ‘Dat krijg je met dit gezeik’

De race van Max Verstappen zat er op Mugello al na twee bochten op. De Nederlander kende voorafgaand aan de race al problemen met de motor maar werd uiteindelijk slachtoffer van een chaotische start. Het is de derde nulscore van het seizoen van Verstappen.

Verstappen meldt al op weg naar de grid dat er problemen zijn met de motor, die bijna in de anti-stall schiet. De monteurs werken hard op de grid om de motor te repareren maar bij de start wordt al duidelijk dat het harde werk vergeefs was. De Nederlander heeft een goede start, veel beter dan Hamilton, en lijkt naar de leiding te kunnen gaan maar valt daarna hard terug.

“Ik heb geen vermogen, f***!”, aldus Verstappen op de boordradio, die daarna in het gedrang komt te zitten. In dat gedrang wordt de Nederlander slachtoffer van een incident achter hem: Romain Grosjean, Kimi Räikkönen en Pierre Gasly komen met elkaar in aanraking waarop de Fin tegen de achterkant van de Red Bull van Verstappen knalt, waardoor de race van de Nederlander er al na twee bochten op zit.

“Ik had meteen met het rollen naar de grid gezegd dat er wat mis was met de motor. De start zelf was goed, alleen daarna had ik dat probleem weer. Dat is helemaal niet erg, dat is wat je krijg als je zo’n gezeik hebt bij de start. Dat ik eraf gereden wordt dat maakt mij dan niet meer zoveel uit. Het probleem van Monza is nog steeds niet opgelost. Het is de tweede race op rij dat dit gebeurt, dus op dit moment ben ik er wel klaar mee en heb ik er niet zoveel zin in”, reageert Verstappen tegen Ziggo Sport.