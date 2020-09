Honda: ‘Motorprobleem Verstappen voor de start niet gerelateerd aan later issue’

Honda kan nog niet zeggen wat nou precies het probleem is geweest waardoor Max Verstappen bij de start gisteren te maken kreeg met vermogensverlies. De Nederlander kwam vervolgens in het gedrang terecht en werd van de baan getikt.

De Nederlander meldde al op weg naar de grid dat er problemen zijn met de motor, die bijna in de anti-stall schiet. Op de grid leek de RB16 na koortsachtig gesleutel alsnog klaar te zijn voor de race. Verstappen kwam uitstekend van zijn plek, kwam naast de minder gestarte Lewis Hamilton waarna hij plotseling niet het volle vermogen kreeg van zijn Honda-motor toen hij daar om vroeg. “Ik heb geen vermogen, f***!”, schreeuwt hij nog op de boordradio.

Lees ook: Verstappens race al na twee bochten voorbij: ‘Dat krijg je met dit gezeik’

Na de mêlee bij het uitkomen van de eerste bocht is het game over voor Verstappen. Romain Grosjean, Pierre Gasly en Kimi Räikkönen raken elkaar en de Fin tikt op zijn beurt Verstappen aan. “Ik zit vast! Maar dat is wat je ervan krijgt met zo’n shitshow!”, aldus de Nederlander, die daarna gefrustreerd zijn stuurtje weggooit. Of hij met de shitshow doelt op de gebeurtenissen vooraf is niet duidelijk maar naderhand denkt hij te weten waar het aan lag.

(Tekst gaat verder onder de foto)

“Ik had meteen bij het rollen naar de grid gezegd dat er wat mis was met de motor. De start zelf was goed, alleen daarna had ik dat probleem weer”, aldus Verstappen bij Ziggo Sport. Maar Honda-baas Toyoharu Tanabe gelooft niet dat de problemen van voor de start met die van na de start te maken hebben. “De problemen toen Max naar de grid reed zijn niet relevant. Het was na de start toen ze zich voordeden. Of om meer precies te zijn, toen we aan de formatieronde begonnen”, aldus Tanabe tegen het Japanse Autosport Web.

Lees ook: Coureurs woedend op boordradio na chaotische start: ‘Hij zou verbannen moeten worden!’

Ook met de redenering van Verstappen dat het hetzelfde probleem lijkt te zijn als in Monza is Tanabe het niet meteen eens. “Het is wel waar dat het hetzelfde is geweest in de zin van dat er iets fout ging bij de motor. Maar ik denk dat de oorzaak verschillend is geweest. Er is al begonnen met het onderzoek maar ik weet het nog niet. Of Verstappen de race uit had kunnen rijden zonder die tik, weet ik ook nog niet. Onderzoek moet uitwijzen of de motor beschadigd is.”