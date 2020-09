Coureurs woedend op boordradio na chaotische start: ‘Hij zou verbannen moeten worden!’

De Grand Prix van Toscane was de eerste race sinds de Grand Prix van Brazilië van 2016 waarbij tweemaal de rode vlag gezwaaid werd. Het was een uitputtingsslag waarbij slechts twaalf coureurs over de finish kwamen, maar na negen ronden stonden er al slechts dertien aan de herstart. Een overzicht van de boordradio’s van de incidenten in ronde 1 en ronde 6.

Crashes ronde 1: Gasly zit in de sandwich bij Grosjean en Räikkönen, waarna Verstappen ook geraakt wordt. Voor Verstappen en Gasly betekent het einde race, Grosjean en Räikkönen kunnen hun weg vervolgen. Daarnaast spint Sainz na een touché met een Racing Point waarna Vettel hem niet kan ontwijken en de Spanjaard raakt.

Räikkönen

“Ik heb geen idee of ik schade heb, iemand reed tegen mij aan”, meldt Räikkönen. “Ik heb het gezien”, reageert zijn engineer. “Box deze ronde, de achtervleugel voelt goed maar de voorvleugel voelt niet helemaal goed”, zegt de Fin op eigen orders. “De vleugel ziet er nog goed uit en de ophanging ook, we stellen dus voor dat je buiten blijft”, reageert zijn engineer. “Ik voel geen grip aan de voorkant, er is iets kapot. We moeten het repareren. Dit is nutteloos. Heb je begrepen wat ik heb gezegd?!”, vraagt hij dan licht geïrriteerd. “Oké, box”, aldus zijn engineer. Räikkönen krijgt uiteindelijk gelijk: er was inderdaad schade aan de voorvleugel.

Gasly

“Ik zat opnieuw in de sandwich”, meldt Gasly. “Ben je in orde?”, vraagt zijn engineer. “Ik ben in orde maar dit was het wel.” Hij wordt dan gevraagd of hij weer de baan op kan rijden. “Ik zit vast, verdomme”, reageert de winnaar van vorige week. “Als we niet verder kunnen dan moet je de motor uitzetten, sorry”, aldus zijn engineer.

Lees ook: Hamilton wint chaotische Toscaanse GP, Albon derde en Verstappen vroege uitvaller

Grosjean

“Ik ben er f****** afgereden, die jongens snappen het niet. Wie was dat?! Iemand kwam vanuit het niks aan de binnenkant”, aldus Grosjean, die niet reageert op de vraag of hij in orde is. “Ik probeer om terug te komen”, waarna hij licht grappend zijn off-road route beschrijft. “Hier een beetje gras. Oké, laten we kijken of alles recht staat”, aldus de Fransman. “Denk je dat je de voorvleugel beschadigd hebt?”, vraagt zijn engineer. “Het was een harde klap, maar ik weet niet of de voorvleugel beschadigd is. Ik heb veel grip aan de achterkant, dat is lovely“, reageert Grosjean. “Ik denk dat het in orde is”, zegt hij dan verbaasd. “Ik maak me meer zorgen om de ophanging. Banden zijn oké, meer de vloer aan de linkerkant waar ik me zorgen om maak. Maar we kunnen doorgaan.”

Verstappen

“Ik heb geen vermogen, f***!”, meldt Verstappen bij de start. “Ik zit vast! Maar dat is wat je ervan krijgt met zo’n shitshow!”, aldus de Nederlander, die daarna gefrustreerd zijn stuurtje weggooit.

Lees ook: Verstappens race al na twee bochten voorbij: ‘Dat krijg je met dit gezeik’

Vettel

“Ik heb voorvleugelschade. Ik raakte Sainz, ik kon hem niet ontwijken, verdomme”, zegt Vettel, die dan om een update wordt gevraagd over de flaps aan de voorvleugel. “Dat is irrelevant”, aldus de Duitser. “Kijk op de camera of je iets aan schade kan zien, misschien heeft de ophanging nog een tik gekregen”, zegt Vettel. “We zullen kijken, maar we kunnen zien dat je voorvleugel onder je auto zit”, reageert zijn engineer. “Dank je, ik kon het niet zien”, zegt Vettel.

Sainz

“Ik denk dat ik schade heb, kunnen jullie het controleren?”, vraagt Sainz na de aanvaring met Vettel. “Het ziet er goed uit”, reageert zijn engineer. “Check de voorvleugel”, verzoekt Sainz. “We denken dat alles in orde is, blijf doorrijden”, luidt het antwoord van de engineer.

Lees ook: Albon opgelucht na eerste podium: ‘Moest er voor werken’

(Tekst loopt door onder de foto)

Crash ronde 6: De herstart na de chaotische crash in bocht 2 verloopt dramatisch. Bottas leidt de groep maar midden in het veld ontstaat verwarring: zijn we al weer van start gegaan of niet? Hierdoor ontstaat chaos waarbij Giovinazzi vol op de Haas van Magnussen rijdt, waarna Sainz en ook Latifi geraakt worden en uitvallen.

Giovinazzi

“Antonio, ben je in orde?”, vraagt zijn engineer na de enorme klap. “Ja, maar what the f*** waren ze aan het doen?”, aldus de gefrustreerde Italiaan. “Zet de motor uit”, reageert zijn engineer.

Sainz

“Carlos, is alles in orde?”, vraagt zijn engineer. “F****** hel, mijn god”, reageert Sainz, voordat hij uitstapt.

Lees ook: Hamilton na lange race: ‘Het voelde als drie races op één dag!’

Latifi

Bij Latifi is de impact van de crash goed te horen als hij de boordradio open heeft staan wanneer hij vol vanachter wordt aangereden. “What the f…“, aldus de Canadees, die dan de zin niet kan afmaken. “Wat zijn de leiders aan het doen? Hij accelereert en gaat dan, accelereert en stopt weer en gaat weer. Ik ben in orde. Man, dat was iets van drie keer. Ze gingen en toen weer niet.” “Ik heb het gezien, probeer te kalmeren”, antwoordt zijn engineer. “Het was echt belachelijk, wie er ook aan de leiding ging.

Magnussen

“F***”, is de eerste reactie van Magnussen na de harde impact. “Dat was een zware klap, ben je in orde?”, vraagt de engineer, die hem daarna nog opdracht geeft om de motor uit te zetten. “Sorry man, het spijt me.”

Lees ook: Ricciardo genoot van Toscaanse GP: ‘Ik kom graag terug naar Mugello’

Grosjean

“Dat was f****** stom van wie er dan ook aan de leiding ligt! Willen ze ons vermoorden of zo?! F****** hel! Ja ik ben in orde maar dat was echt belachelijk van de leider, hij zou verbannen moeten worden! Hopelijk is iedereen in orde, de banden zijn eraan. Dit is het ergste dat ik ooit heb gezien”, zo windt Grosjean, zelf geen groot slachtoffer van de crash, er geen doekjes om. “Box”, luidt de opdracht van zijn engineer. “Weet je het zeker? Moeten we niet een rode vlag afwachten?”, vraagt de Fransman zich af, die uiteindelijk wel gelijk krijgt omdat de rode vlag enkele momenten later alsnog gezwaaid wordt. “Ik wist het”, aldus Grosjean.

Lees ook: Ferrari kent pijnlijke 1000ste race in de Formule 1: ‘We waren gewoon niet snel genoeg’