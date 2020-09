Hamilton na lange race: ‘Het voelde als drie races op één dag!’

Lewis Hamilton is opgelucht dat hij na een lange dag zijn negentigste zege heeft gepakt. De Brit zegt dat het voelde als ‘drie races op een dag’ waarbij hij het lastig vond om teamgenoot Valtteri Bottas achter zich te houden: “Hij was het hele weekend snel.”

Hamilton kwam slecht weg bij de eerste start en werd ingehaald door teamgenoot Bottas, die bij de eerste herstart op zijn beurt een slechte start heeft waardoor de Brit de leiding kon overnemen en uiteindelijk gaf hij deze, ook bij de derde herstart, niet weg.

“Het was een beetje een roes”, vertelt Hamilton. “Het voelde als drie races op één dag! Dit circuit is fenomenaal. Het was niet makkelijk om Valtteri achter me te houden, hij was het hele weekend al snel.”

“Die herstarts…”, zo vervolgt hij. “In de eerste stint moest ik de banden managen en toen moest ik een pitstop maken omdat Valtteri een probleem had met zijn banden. Toen kwamen Valtteri en Daniel (Ricciardo, red.) achter me. Ik wilde niet dat hij DRS zou krijgen. Het is gek dat ik hier mijn negentigste zege heb behaald. Deze is voor Breonna Taylor”, zo sluit hij af.