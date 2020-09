Hamilton wint chaotische Toscaanse GP, Albon derde en Verstappen vroege uitvaller

Lewis Hamilton heeft te midden van de chaos de Grand Prix van Toscane op zijn naam geschreven. De race werd tweemaal onderbroken, de eerste keer was na een bizarre kettingbotsing op het start/finishgedeelte nadat eerder al in de eerste ronde al chaos ontstond. Valtteri Bottas en Alexander Albon vervolledigen het podium, Max Verstappen viel na twee ronden al uit.

Voorafgaand aan de start werd er hard gesleuteld aan de Red Bull van Verstappen, die vanaf de derde plek een veel betere start had dan Hamilton maar al snel daarna terugviel in het veld. Zijn race zat er al na twee bochten op nadat Gasly, Grosjean en Räikkönen met elkaar in aanraking kwamen. Verstappen wordt vanachter geraakt en strandt in de grindbak, net als Gasly. Grosjean en Räikkönen konden hun weg met schade vervolgen.

Het was niet de enige crash bij de start: Sainz spint na een touché waarna Vettel hem niet meer kan ontwijken, waarop de Duitser naar binnen moet voor een nieuwe voorvleugel. Bij de herstart gaat het enorm fout met een kettingbotsing op het start/finishgedeelte.

Er ontstaat verwarring over of de race al is begonnen en Giovinazzi knalt dan vol op de Haas van Magnussen, waarna ook Sainz en Latifi als uitvallers genoteerd worden. Al na negen ronden valt dan de rode vlag om de puinhoop op het rechte stuk op te ruimen. Ocon valt dan ook uit vanwege remproblemen.

Tweede rode vlag

De race wordt hervat met slechts dertien coureurs aan de herstart. Dit keer verloopt het zonder incidenten en neemt Hamilton de leiding over van Bottas, die hij niet meer uit handen zal geven. Stroll jaagt dan op het podium en moet daarvoor Ricciardo voorbijgaan, maar de Canadees crasht in Arrabbiata na een lekke band. De wedstrijdleiding besluit dan opnieuw de race te neutraliseren en de coureurs starten opnieuw vanaf de grid.

De derde start van de dag verloopt opnieuw stroef voor Bottas, die zijn tweede plaats aan Ricciardo moet afstaan. Een ronde later gaat Bottas hem echter weer voorbij en dringt hij wel aan bij Hamilton, maar komt tekort voor de zege. Even later haalt ook Albon de Australiër in, die daardoor het podium misloopt (En daarmee Cyril Abiteboul zijn tatoeage). Pérez, Norris, Kvyat, Räikkönen, Leclerc en Vettel ronden de top tien af, Russell loopt opnieuw zijn eerste punten mis.

