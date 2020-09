Albon opgelucht na eerste podium: ‘Moest er voor werken’

Alexander Albon heeft dan eindelijk zijn eerste podium in de Formule 1 te pakken. De Thaise-Brit had vorig jaar in Brazilië en dit jaar in Oostenrijk de kans, maar door aanvaringen met Lewis Hamilton lukte het uiteindelijk niet. Vandaag lukte het wel ook al moest hij er hard voor werken.

“Het duurde even om in de top drie te eindigen”, begint Alexander Albon na de race. “Het was een zware race. Ik moest er hard voor werken. Ik ben enorm dat het gelukt is”, aldus de Thaise-Brit. “Ik kan nu opgelucht ademhalen. Het voelt goed om hier te zijn”, zegt Albon.

Albon verloor bij de eerste start een aantal plaatsen en moest vervolgens in de achtervolging. “Ik kwam maar niet weg. Dus moesten de inhaalacties op de baan gebeuren”, aldus de Red Bull-coureur.

Na de laatste start moest Albon Ricciardo inhalen. Hij kon veel later remmen dan de Australiër en wist hem te verschalken. De remmen zijn sterk punt van de auto volgens Albon. “Onze auto is goed met het remmen. Dat weten we. Dus kunnen we dat soort acties doen”, zegt de opgeluchte Albon.

