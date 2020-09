Horner: ‘Albon heeft zelfde probleem als Gasly’

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat Alexander Albon dezelfde problemen met de besturing van de Red Bull heeft als Pierre Gasly vorig jaar had. Volgens Horner ligt het probleem bij het remmen, waarbij de achterkant ‘wat gevoelig’ kan zijn. Toch ziet hij verbeteringen bij Albon: “Hij begint vooruitgang te boeken.”

Albon verving Gasly vorig jaar al na twaalf races vanwege teleurstellende resultaten van de Fransman. Albon kan echter nog niet in de buurt komen van teamgenoot Max Verstappen en de Britse Thai heeft als hulp eerder dit jaar al een nieuwe race-engineer gekregen, die hem zou moeten helpen om de auto beter te begrijpen. Horner ziet bij Albon echter dezelfde problemen als bij Gasly vorig jaar.

“De auto kan aan de achterkant wat gevoelig zijn bij het remmen”, zegt Horner tegen RaceFans.net. “Dat kan het leven van Alex wat lastig maken, net zoals het geval was bij Pierre vorig jaar. Dat is dus iets wat we aan willen pakken”, aldus de Red Bull-teambaas.

Gisteren noteerde Albon de vierde tijd, zijn beste prestatie in de kwalificatie tot nu toe. “Op Spa en Monza kwam hij ook al in de buurt. Hij begint vooruitgang te boeken. Ik denk dat het ook helpt dat we de auto aan het verbeteren zijn”, aldus Horner.