Verstappen genoot vooral van Mugello: ‘Dit was een speciale kwalificatie’

De verschillen in Q1 en Q2 gaven nog enige hoop maar uiteindelijk waren de Mercedessen toch net te snel voor Max Verstappen. “Persoonlijk had ik niet verwacht dat ik de strijd aan kon gaan. Maar we herstellen ons goed na Monza.”

En daar heeft de Nederlander een punt, Red Bull heeft dit weekend het tempo hervonden na de zwakke Italiaanse GP> “Een derde plek in de kwalificatie, daar kunnen we blij mee zijn”, oordeelde Verstappen. Zijn teamgenoot Alex Albon maakte de goede zaterdag compleet met een vierde plek.

Lees ook: Hamilton troeft Bottas af in strijd om pole Toscaanse GP, Verstappen derde

In de laatste vrije training was het verschil met Valtteri Bottas minimaal maar toch heeft Verstappen niet echt aan een gevecht om de pole gedacht. “Persoonlijk had ik niet verwacht dat ik de strijd aan kon gaan met Mercedes. Maar het ziet er allemaal veelbelovend.”

“We herstellen ons uitstekend na Monza. We zijn het weekend meteen goed begonnen met de afstelling in vergelijking met een paar andere weekenden. We hadden meteen een goede balans, het juiste niveau qua vleugelafstelling. We doen het altijd op circuits als deze waar veel vleugel nodig is, dat zou kunnen zijn waarom we er vandaag zo goed bij zitten.”

In Q3 speelde de wind nog even parten, ook bij Verstappen. “Die nam ineens toe in de laatste sessie, mijn eerste run niet zo heel goed. Mijn tweede was een stuk beter maar toen stond de wind anders. En dat is met deze auto’s lastig. Het het is een geweldige baan trouwens, dit was een speciale kwalificatie.”