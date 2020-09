Hamilton troeft Bottas af in strijd om pole Toscaanse GP, Verstappen derde

Lewis Hamilton heeft de poleposition voor de allereerste Grand Prix van Toscane veroverd. De Brit was teamgenoot Valtteri Bottas nipt te snel af op het snelle Mugello, Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde plek. Voor Ferrari valt er toch nog wat te juichen met de vijfde tijd voor Leclerc.

Hamilton heeft na de eerste run de pole in handen en behoudt die ook nadat Bottas dankzij een gele vlag veroorzaakt door Ocon zijn laatste run moet afbreken. Hoewel de verschillen niet zo groot zijn, moet Verstappen toch nog drie tienden toegeven op Hamilton, die teamgenoot Bottas met slechts zes honderdsten te snel af is. Albon sluit aan op de vierde plek op vier tienden van Verstappen. Voor Ferrari is er toch nog een feest in het weekend van de duizendste Formule 1-race van het team: Leclerc noteert de vijfde tijd en troeft daarmee Pérez, Stroll, Ricciardo, Sainz en Ocon af.

In Q2 spant het er om voor McLaren om door te gaan naar Q3. Sainz pakt de tiende plaats af van teamgenoot Norris, die met de elfde startplek genoegen moet nemen. In de tweede runs zijn er weinig tot geen verbeteringen waardoor ook Kvyat, Räikkönen, Vettel en Grosjean in Q2 stranden.

In Q1 is het een ongekend spannende strijd om door te gaan naar Q2. Voordat de laatste runs beginnen bedraagt het verschil tussen P12 en P17 minder dan een tiende en staan Giovinazzi en Latifi er onverwachts goed bij. Uiteindelijk komt de winnaar van vorige week, Gasly, tekort, net als Giovinazzi, Russell, Latifi en Magnussen, die drie tienden moet toegeven op Grosjean die wél doorgaat naar Q2.

