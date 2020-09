Albon (vierde): ‘Hopelijk krijgen we net als op Silverstone hoge bandenslijtage’

Alex Albon kwalificeerde zich op Mugello voor het eerst dit seizoen in de top 4. Vanaf de tweede startrij hoopt de Red Bull-coureur op een goede race, waarin de bandenslijtage net als op Silverstone een belangrijke rol kan spelen. “Het zal belangrijk zijn om juist te reageren op de situatie en goed met het verkeer om te gaan.”

Alex Albon presteerde dit seizoen op zaterdag vaak onder de verwachting, maar op Mugello bemachtigt de Britse Thai de vierde startplek, achter de twee Mercedessen en zijn teamgenoot Verstappen. “Mijn eerste run in Q3 was oké, maar er was nog wel wat ruimte voor verbetering. Tijdens de tweede run was er dan die gele vlag, dus het is wat het is. Ik ben blij met P4”, reageert Albon voor de camera van Sky Sports.

Mercedes bedreigen in de race wordt niet eenvoudig, beseft Albon, maar hij acht het niet onmogelijk. “Het is een eind naar bocht 1, al zijn onze starts de afgelopen tijd niet geweldig”, vertelt hij er meteen bij. “Inhalen wordt moeilijk, maar het lijkt er wel op dat we hoge bandenslijtage te zien zullen krijgen.”

Inhalen zal volgens Albon vooral in de bocht 1, San Donato, gebeuren. “In de laatste bocht kan je vrij goed een andere auto volgen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Barcelona. Als dat lukt, kan je hopelijk iets proberen op het lange rechte stuk”, legt de Red Bull-coureur uit.

Mugello is een fysiek zwaar circuit voor de coureurs. Albon maakt zich daarom op voor 59 lange rondjes op de Toscaanse omloop. “Het wordt fysiek zwaar, maar we zullen de banden moeten managen, wat de snelheid wat omlaag zal brengen. De fysieke belasting hier is anders dan bijvoorbeeld Singapore, hier is het echt je nek die belast wordt”, verduidelijkt hij.

Omdat er voor het eerst op Mugello geracet wordt, zijn er veel onbekende factoren voor de teams. “Hopelijk zien we net als op Silverstone hoge bandenslijtage, maar dat weten we morgen pas. Het zal belangrijk zijn om juist te reageren op de situatie en goed met het verkeer om te gaan”, aldus Albon.

