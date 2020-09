Horner: ‘Ruilen van Albon voor Gasly is vrij nutteloos’

Red Bull Racing is niet van plan om Alexander Albon en Pierre Gasly op termijn te wisselen. Het zou volgens teambaas Christian Horner vrij nutteloos zijn.

Gasly werd vorig jaar na twaalf races teruggezet naar Toro Rosso. De Fransman heeft zich sterk herpakt sinds de ‘degradatie’ en stond vorig jaar in Brazilië op het podium. Na de zege op Monza afgelopen weekend zei Gasly dat hij klaar was voor een terugkeer naar Red Bull. Die zit er volgens Christian Horner momenteel niet in.

“Pierre heeft het fantastisch gedaan”, begint Christian Horner tijdens de persconferentie. “Hij heeft zijn vertrouwen terugvonden bij AlphaTauri en rijdt enorm goed. Maar bij Red Bull zijn de stoeltjes al vergeven. We focussen ons op Albon. We willen hem de kans geven om dat stoeltje te behouden”, aldus Horner.

“Het zou vrij zinloos zijn om de coureurs te wisselen. De definitieve beslissing wordt aan het einde van het jaar gemaakt, maar de intentie is om de beslissing van vorig jaar niet terug te draaien”, zegt de teambaas van Red Bull.

