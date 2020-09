Gasly denkt dat hij klaar is voor terugkeer naar Red Bull, maar: ‘Ik neem die beslissing niet’

Pierre Gasly denkt dat hij klaar is om terug te keren naar moederteam Red Bull. Dat zegt de Fransman naar aanleiding van zijn overwinning in de Grote Prijs van Italië. Gasly, die iets meer dan een jaar geleden van Red Bull werd gedegradeerd naar het toenmalige Toro Rosso, beseft dat die beslissing niet in zijn handen ligt. “We zullen zien wat er gebeurt.”

Na iets meer dan een seizoen bij Toro Rosso maakt Pierre Gasly begin 2019 de overstap naar Red Bull. De Fransman reed er 12 races als teamgenoot van Max Verstappen, alvorens hij na tegenvallende resultaten van stoeltje wisselde met Alex Albon en terug bij Toro Rosso belandde. Bij het team dat ondertussen Alpha Tauri heet, presteert Gasly sindsdien weer veel beter, met zijn overwinning in Monza als absolute hoogtepunt.

Na de Grote Prijs van Italië vertelde Gasly klaar te zijn om opnieuw voor een topteam te rijden. “Ik denk dat ik er klaar voor ben, maar zoals ik al eerder zei, het is niet aan mij om die beslissing te nemen”, vertelt Gasly aan RaceFans. “Het enige dat ik heb gedaan sinds ze me terug bij Toro Rosso plaatsten, is me op mezelf concentreren en gewoon laten zien wat ik kan.”

Bij Toro Rosso/Alpha Tauri vond de Fransman opnieuw de juiste omgeving. “Ik ben erg blij met de prestaties die we hebben getoond, en dan heb ik het niet alleen over Brazilië (Gasly finishte in 2019 als tweede in Brazilië, red.). Ik denk dat we over het algemeen meestal behoorlijk sterk hebben gepresteerd. We hebben een aantal zeer sterke kwalificaties gehad en ook echt sterke races sindsdien. We zullen zien wat er gebeurt”, aldus de Alpha Tauri-coureur.

