Portret van een Mercedes-truckie: ‘Kunnen niet tegen Toto zeggen dat de spullen er nog niet zijn’

Ze zijn de werkpaarden van de Formule 1, dagenlang met hun kostbare vracht kriskras onderweg door Europa en naast chauffeur nog opbouwwerker en bewaker. Truckies zoals Andrew Tait van Mercedes zijn in de Formule 1 onmisbaar, de stille krachten. “Mijn vrienden vinden dat ik de mooiste baan ter wereld heb.”

In de week voor de Grand Prix komt de karavaan al in beweging, afhankelijk van de bestemming en of het een zogenaamde stand alone race of een double- of tripleheader is. Zodra de trucks op het circuit arriveren begint het uitladen, opbouwen en worden de vrachtwagens gepoetst. “Het maakt niet uit hoe, maar voor woensdag moeten we ons doel bereiken”, legt Tait uit. “Woensdagochtend beginnen we met de opbouw van de teamgarage, ’s avonds moet die helemaal gebruiksklaar zijn. Als team kunnen en mogen we niet falen. Zo simpel is het. We kunnen niet tegen onze teambaas Toto Wolff zeggen dat de spullen deze keer iets later aankomen. Dat is volstrekt ondenkbaar.”



Het vervoer tijdens Europese Grands Prix is een logistieke megaklus. Zeker wanneer er twee races achter elkaar zijn of drie in drie weken tijd, zoals dit jaar drie keer het geval is. Tait herinnert zich de eerste triple header nog goed. Het circus sloeg de tenten eerst op in Zuid-Frankrijk (Circuit Paul Ricard), vertrok op maandagochtend vervolgens in sneltreinvaart voor een rit van 14 uur naar de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg en besloot de drieweekse tournee na een volgende non-stop tocht van 24 uur in Engeland op Silverstone.

“Die periode was ook voor ons echt heel zwaar”, meent Tait. “De meeste circuits zijn eigenlijk niet zo moeilijk om aan te rijden. Maar die tripleheader was eerlijk gezegd een van de lastigste klussen die ik in de laatste vijf jaar heb meegemaakt. Want het maakt niet uit hoe, we moeten altijd op tijd op de baan zijn.” Om de chauffeurs de noodzakelijke rust te gunnen werd veel extra personeel ingezet. Zowel met de opbouw als in de rijderscabine, anders was de klus niet te doen. De trucks mogen onderweg geen minuut stilstaan, tijd is kostbaar.”

