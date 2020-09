Paddockpraat is de podcast van FORMULE 1 Magazine. Deze week spreken Sjaak Willems, Daan de Geus, Marijn Sourbron en André Venema over de vermakelijke GP van Italië. Het gaat over Gasly zijn dag uit duizenden, Bottas zijn gemiste kans en hoelang houdt Max Verstappen het incasseren van teleurstellingen bij Red Bull nog vol?

Luister hier (via iTunes of Google Podcast)