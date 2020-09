Verstappen tevreden na goede eerste dag op ‘gaaf’ Mugello

Max Verstappen spreekt na afloop van de vrijdagtrainingen van een goede eerste dag op Mugello. De Nederlander sloot de dag als derde af.

In de eerste training was Verstappen tweede, op 0.048 seconde van snelste man Valtteri Bottas. Na de lunch reed hij de derde tijd, met Lewis Hamilton die zich nog tussen Bottas en Verstappen wist te nestelen. Verstappen was uiteindelijk 0.246 seconde trager dan dagsnelste Bottas.

“We zitten er niet ver vandaan”, concludeert Verstappen ten overstaan van Sky Sports F1. Tel erbij op dat de auto redelijk goed aanvoelde (‘al valt er qua balans altijd nog wel wat te verbeteren’) en de Red Bull-coureur heeft reden genoeg om tevreden te zijn.

Het snelle Mugello – door Verstappen vooraf alleen met een GT-auto verkend – kan bovendien ook zeker op zijn goedkeuring rekenen. “Het is een gave baan. Het voelt geweldig om een aantal van die bochten vol gas te te nemen. Het heeft ook een goede flow, wat ik altijd fijn vind.”

