Verstappen: ‘Heb hier al met een GT-auto gereden, geeft een klein voordeel’

Max Verstappen heeft voor de Grand Prix van Toscane al een lichte voorsprong. De Nederlander zegt een aantal weken geleden met een GT-auto op het circuit van Mugello te hebben gereden, wat hem een ‘klein voordeel’ oplevert. Hij verwacht op dit circuit weer achter de Mercedessen te kunnen zitten en dat het ‘alleen maar beter’ kan gaan na het slechte weekend op Monza.

“Ik ben hier een aantal weken geleden geweest”, zegt Verstappen. “Dat is de beste manier om een circuit te leren. Natuurlijk is de auto wat trager. Het was belangrijk. Het geeft je een klein voordeel. Ik kon hier de hele dag rijden. Om het te vergelijken met Suzuka? Geen idee. Elk circuit is anders”, zegt Verstappen, die op navraag nog antwoordt dat hij met een GT-auto reed.

Verstappen viel uit bij de Grand Prix van Italië afgelopen weekend vanwege motorproblemen, waardoor hij niet kon profiteren van de lastige race voor Mercedes. Na afloop van die race liet hij al weten dat hij blij was dat het slechte weekend voorbij was en stelt dat het dit weekend alleen maar beter kan gaan.