Pérez kreeg gisteren pas bevestiging dat hij moest vertrekken: ‘Ik had het niet verwacht’

Sergio Pérez heeft gisteren pas te horen gekregen dat hij plaats moest maken voor Sebastian Vettel, zo laat de Mexicaan weten. Hij zegt dat niemand hem wat had verteld en hij had ook niet verwacht dat Racing Point zijn lopende contract zou verbreken.

“Ik kreeg gisteren de bevestiging”, zegt Pérez tijdens de persconferentie. “Niemand had me wat verteld maar ik voelde het aankomen. Maar het is prima, ik heb zeven jaar in het team gezeten. Nu moeten we ons richten op de races die we nog te gaan hebben, we moeten elkaar trots maken”, aldus de Mexicaan, die een telefoontje kreeg van teameigenaar Lawrence Stroll.

“Ik kreeg de indruk dat het team mij wilde houden. Er waren wat discussies gaande achter de schermen, maar daar ga ik niet verder op in. Gisteren vertelden ze het me. Ik had het niet verwacht”, aldus Pérez, die al zijn opties open houdt. “Alles is een optie. Mijn doel is om in de Formule 1 te blijven. Ik ben jong en hongerig. Maar het moet het juiste pakket zijn en het moet ook een project voor de lange termijn zijn. Ik verwacht niet snel met een aankondiging te komen. Ik moet eerst alles overwegen. En als ik niets vind in de Formule 1, dan ga ik naar andere raceklassen kijken.”

Als Pérez de keuze krijgt tussen een sabbatical of een pensioen, dan kiest hij liever voor dat laatste. “Ik wil graag in Formule 1 blijven. Ik wil graag ergens een tweejarige deal tekenen, zodat ik in 2022 een sterk seizoen kan beleven als de nieuwe reglementen er zijn. Zodra je een keer uit de Formule 1 bent, is het moeilijk om er weer in te geraken. Dus ik zou dan liever met pensioen gaan dan een sabbatical nemen”, aldus Pérez.

