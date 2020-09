McLaren: ‘Racing Point nog steeds favoriet voor derde plek bij constructeurs’

McLaren-teambaas Andreas Seidl gelooft dat, ondanks dat zijn team momenteel derde staat in het constructeurskampioenschap, Racing Point de favoriet is om als derde in dit kampioenschap te eindigen. Desondanks gelooft hij dat McLaren kan vechten met Racing Point voor die derde plek: “Dat is wat we zullen proberen.”

McLaren heeft met 98 punten nu een voorsprong van 16 punten ten opzichte van Racing Point. Dat Racing Point 15 WK-punten moest inleveren voor het gebruiken van gekopieerde brake ducts van de Mercedes W10 uit 2019 heeft daarbij niet geholpen. Terwijl McLaren de afgelopen races op Spa en Monza erg sterk was, was dat voor Racing Point minder het geval. Desondanks blijft teambaas Seidl op zijn hoede.

“Wat betreft pure potentie, denk ik dat het de Racing Point is”, zegt Seidl tegen Autosport, gevraagd naar wie hij als favoriet ziet voor die derde plek. “Zeker als je weer naar de wat normalere circuits gaat, waar we dus ook naartoe gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat we als team, met onze twee coureurs en de ontwikkelingen die we nog steeds doorvoeren aan de auto, met ze kunnen vechten. Dat is wat we zullen proberen, hopelijk tot aan de laatste race”, aldus de Duitser.

Voor het raceweekend op Mugello, waar de Formule 1 voor het eerst een race zal rijden, heeft Seidl hoge verwachtingen, al verwacht hij ook dat andere teams het lastig kunnen maken. “Op papier is dit een circuit die bij onze auto past. Aan de andere kant is het lastig te zeggen omdat de andere teams ook nog steeds updates brengen. Ook als je leest dat Renault zegt dat ze vooruitgang hebben geboekt, ongeacht de downforce configuratie. Het zal dus interessant zijn om te zien hoe ze op Mugello presteren.”

“Racing Point zal sterk zijn en van Ferrari hebben we op sommige circuits gezien dat ze zich in het gevecht mengen, dus ik denk dat het een krap gevecht zal blijven tussen ons”, concludeert Seidl.