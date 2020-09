Officieel: Vettel rijdt vanaf 2021 voor Aston Martin

De kogel is door de kerk: Sebastian Vettel rijdt vanaf 2021 voor het team van Aston Martin, zoals Racing Point met ingang van volgend jaar heet. De viervoudig wereldkampioen vervangt Sergio Pérez, die gisteren zijn vertrek bij het team aankondigde.

De 33-jarige Vettel blijft zo actief in de Formule 1. Iets wat zeker niet gegarandeerd was nadat zijn huidige werkgever Ferrari aankondigde na dit seizoen – na zes jaar samen – niet verder te gaan met Vettel. Carlos Sainz neemt zijn zitje bij Ferrari over.

“Ik ben verheugd om eindelijk dit nieuws over mijn toekomst te delen”, laat Vettel in een verklaring weten. “Ik ben ontzettend trots dat ik kan zeggen dat ik vanaf 2021 een Aston Martin-coureur ben. Het is een nieuw avontuur voor mij met een werkelijk legendarische autofabrikant. Ik ben onder de indruk van de resultaten van het team dit seizoen en ik geloof dat de toekomst er nog rooskleuriger uitziet.”

“De energie en toewijding van Lawrence Stroll voor de sport is inspirerend en ik denk dat we samen iets bijzonders kunnen opbouwen. Ik heb nog steeds veel liefde voor de Formule 1 en het is mijn enige motivatie om vooraan te rijden. Om dat te mogen doen met Aston Martin is een enorm voorrecht”, aldus Vettel. Het is niet bekend voor hoeveel jaar de Duitser bij het team heeft getekend, al is wel duidelijk dat het om een meerjarige deal gaat.

Teambaas Otmar Szafnauer is blij met de komst van Vettel. “Op een zaterdag of zondagmiddag is Sebastian één van de beste coureurs ter wereld en ik kan geen betere coureur bedenken die ons in het nieuwe tijdperk kan helpen. Hij zal een belangrijke rol spelen bij het naar een hoger niveau tillen van het team”, aldus Szafnauer.

Bij Racing Point, zoals het team nu nog heet, vertrekt Sergio Pérez na afloop van dit seizoen om plek te maken voor Vettel. De Mexicaan liet afgelopen woensdag weten te vertrekken bij het team dat in 2021 dus doorgaat als Aston Martin

Aston Martin wordt Vettels vijfde team in de Formule 1. Hij reed eerder voor BMW Sauber, Toro Rosso en Red Bull, alvorens in 2015 naar Ferrari te gaan. Zijn vier wereldtitels won Vettel van 2010 tot en met 2013 voor Red Bull. Voor Ferrari werd hij nog twee keer vice-kampioen, in 2017 en 2018.