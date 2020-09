Pérez verlaat Racing Point na 2020, deur open voor komst Vettel?

Sergio Pérez verlaat het team van Racing Point na afloop van het huidige seizoen, zo heeft hij op Twitter bekendgemaakt. Betekent Pérez’ vertrek dat de komst van Sebastian Vettel zeker is?

“Alles in het leven heeft een begin en een einde, en na zeven seizoenen samen, komt mijn tijd bij dit team na afloop van dit seizoen tot een einde”, schrijft Pérez, die zo dus eind 2020 afscheid neemt van Racing Point, dat zelf in 2021 overigens verdergaat als Aston Martin.

Het vertrek van Pérez betekent dat er een (gewild) racezitje vrijkomt bij de huidige nummer vier uit het constructeurskampioenschap. Dé favoriet voor dat stoeltje, volgens de geruchtenmolen? Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die zelf na dit jaar weg moet bij Ferrari.

Lees ook: Vettel is eruit: ‘Ik heb mijn keuze gemaakt’

Vettel wordt al maanden met een overstap naar Racing Point in verband gebracht. Het grootste obstakel was lang dat Racing Point/Aston Martin met Lance Stroll – het zoontje van mede-eigenaar Lawrence Stroll – en Pérez beide zitjes al had gevuld, maar dat probleem heeft zichzelf nu dus opgelost.

Behalve Vettel lijken er bovendien niet echt andere gegadigden voor het zitje te zijn. Hoewel Nico Hülkenberg eerder dit jaar tijdens twee raceweekends als invaller voor Pérez fungeerde na de positieve coronatest van de Mexicaan, wordt Hülkenberg vooral met Alfa Romeo en Haas in verband gebracht.

Alfa Romeo of Haas voor Pérez?

Deze twee laatstgenoemde teams lijken ook de meest logische bestemmingen voor Pérez, indien hij doorgaat in de Formule 1. “Ik wil hier wel blijven racen, maar het hangt er vanaf of ik een project vind dat me genoeg motiveert om elke ronde honderd procent te blijven geven”, stelt Pérez.

Lees ook: Teambaas Racing Point: ‘Natuurlijk nooit onze intentie om een contract te verbreken’

Een concreet ‘plan B’, zo zegt hij, heeft hij verder niet op het moment. Wel heeft hij woorden van dank voor iedereen die hem heeft gesteund – van fans tot sponsoren tot Vijay Mallya, die hem in 2014 de kans gaf bij Racing Point-voorganger Force India.

Pérez draait er niet omheen dat het vertrek ‘een beetje pijn doet’, want hij speelde in de zomer van 2018 nog een belangrijke rol bij de overname van Force India door Stroll en consorten. “Ik wens het huidige bestuur echter al het mogelijke succes in de toekomst.”

Lees ook: Pérez komt terug op eerdere uitspraak: ‘Ik sta mijn plek ook niet zomaar af’