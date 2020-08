Pérez komt terug op eerdere uitspraak: ‘Ik sta mijn plek ook niet zomaar af’

Sergio Pérez heeft er steeds meer vertrouwen in dat hij ook volgend jaar voor Racing Point uitkomt. Dat vertelde de Mexicaan aan Sky Sports. Opvallend, want een maand geleden zei Pérez nog zich “geen illusies te maken” over zijn stoeltje volgend jaar. “Op dit moment ziet het er naar uit dat ik doorga met het team.”

Geruchten over een mogelijke overstap van Sebastian Vettel naar Aston Martin Racing, het huidige Racing Point, ontstonden vrijwel meteen na de aankondiging van zijn afscheid bij Ferrari. Omdat Lance Stroll de zoon is van Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll, zou Pérez dan plaats moeten maken voor de Duitser. Een maand geleden zei Pérez daarover zich “geen illusies te maken”. “Ik ben zelf vader en als ik een team zou hebben, zou ik mijn zoon er niet uitzetten”, trok hij toen de vergelijking.

Na een afwezigheid van twee weken door het coronavirus en een sterk weekend bij zijn terugkeer in Spanje, klinkt Pérez anders. “Ik sta mijn plek ook niet zomaar af”, vertelde de Mexicaan aan Sky Sports. “Op dit moment ziet het er naar uit dat ik doorga met het team, dus we zullen zien.”

“De feedback die ik van het team heb gekregen, is dat we met elkaar zullen doorgaan.” Pérez, die in 2019 een driejarig contract tekende bij Racing Point/Aston Martin Racing, maakte afgelopen weekend duidelijk “redelijk zeker” te zijn over zijn stoeltje bij het team uit Silverstone. Ook de geruchten over Sebastian Vettel zullen volgens de Mexicaan snel weer afnemen. “Ik geloof dat het slechts een kwestie van tijd is voordat die geruchten kunnen verdwijnen.”

