Szafnauer over tweede race op Silverstone: ‘Pérez begreep niet waarom hij niet mocht racen’

Volgens Otmar Szafnauer had Sergio Pérez het gevoel dat hij, ondanks zijn positieve coronatest, eerder opnieuw had kunnen racen. Pérez keerde in Barcelona terug in de paddock nadat hij het dubbelnummer op Silverstone had gemist nadat hij besmet raakte met het coronavirus. “”Hij begreep niet waarom hij de race voordien niet in de auto zat.”



Het was Nico Hülkenberg die twee raceweekends voor zijn rekening nam nadat bekend raakte dat Sergio Pérez positief testte op Covid-19. Toch had de Mexicaan had gevoel al na een week afwezigheid terug te kunnen keren. Dat vertelt Otmar Szafnauer aan RaceFans.

“Hij voelde zich bijna al die tijd goed”, vertelt de Racing Point-teambaas. “Ik denk dat hij enkel een keer hoofdpijn heeft gehad. Hij begreep bijvoorbeeld niet waarom hij niet in de raceauto zat, omdat hij wel in zijn appartement aan het trainen was terwijl hij in quarantaine zat. Hij bleef dus fit en voelde zich goed.”

“Ik wil het niet asymptomatisch noemen,” gaat Szafnauer verder, “maar het leek er toch erg op, want hij had maar één dag hoofdpijn. Wie weet of hij die dag ook hoofdpijn zou hebben gehad als hij het virus niet had opgelopen? Ik weet het niet.”

Sergio Pérez keerde succesvol terug op de grid in Spanje. Op zaterdag kwalificeerde hij zich als vierde, een dag later kwam hij op dezelfde positie over de meet. Door een tijdstraf werd de Mexicaan wel teruggezet naar de vijfde plaats, achter teamgenoot Lance Stroll.

