Even leek het erop dat Sergio Pérez al vroeg de kwalificatiesessie moest verlaten in Shanghai. De Mexicaan ging uiteindelijk met de hakken over de sloot van Q1 naar Q2 en zette zijn Red Bull vervolgens knap op de eerste rij.

“Het was heel intens”, beaamt Pérez na afloop van de kwalificatie. “Ik werd er bijna uitgeknikkerd in Q1 omdat het allemaal heel rommelig verliep. In Q2 kwam ik beter in het ritme en vanaf toen konden we ons goed verbeteren in de kwalificatie.”

De Red Bull-coureur reed zijn wagen naar P2 en staat morgen naast Max Verstappen op de eerste rij. “Het was uiteindelijk net niet goed genoeg om Max te verslaan, maar als team hebben we het erg goed gedaan. De omstandigheden op het circuit veranderden steeds, dus daar hebben we onze auto steeds op moeten aanpassen.”

Of hij kan strijden voor de winst is nog de vraag, maar een podiumplek is zeker mogelijk voor Pérez. “Voor morgen staat alles open. De snelheid zat er vandaag al goed in tijdens de sprintrace, dus ik kijk uit naar de race.”

Fernando Alonso kwalificeerde zich naar de derde plek en wil morgen ook zeker plaatsnemen op het ereschavot van het Shanghai International Circuit. “We hebben de wagen sinds vanmorgen aardig kunnen verbeteren, dus laten we kijken of we dit morgen kunnen omzetten naar punten”, zegt de tweevoudig wereldkampioen na afloop.

“We kunnen niet heel veel aanpassingen meer doen, maar wel wat kleine dingen aan de setup. Sommige zijn voor een betere balans, sommige zijn puur op de gok. We merken wel of deze in ons voordeel werken, het is dan net alsof je een muntje opgooit. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we geven niet op en blijven pushen”, besluit de Aston Martin-coureur strijdvaardig.