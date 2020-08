Pérez raakte mogelijk besmet door privé-kok

Sergio Pérez raakte mogelijk besmet met het coronavirus door een Pérez ingehuurde privé-kok. Dat zegt Otmar Szafnauer, de Racing Point-teambaas, tegen Sky Sports.

Gedacht werd dat Pérez het virus had opgelopen toen hij terugging naar Mexico om zijn moeder te bezoeken. Pérez ontkende deze geruchten gisteren tijdens de persconferentie, maar vertelde niet waar hij het wél had opgelopen.

Otmar Szafnauer gelooft zijn coureur en zegt dat hij het virus niet heeft opgelopen in Mexico, maar in Europa. “We denken dat hij het besmet raakte door een privé-kok. Toen hij terugkwam in Europa, huurde hij een privé-kok, omdat de restaurants gesloten waren. Hij was enorm voorzichtig, bleef bij zijn ouders en ging niet uiteten. We denken dus dat hij besmet werd door zijn privé-kok. Het had iedereen kunnen overkomen”, zegt Szafnauer.

