Pérez keert na twee races afwezigheid terug bij Racing Point voor Spaanse GP

Sergio Pérez zal dit weekend weer achter het stuur van de RP20 kruipen voor de Spaanse Grand Prix, dat heeft Racing Point bekendgemaakt. De Mexicaan testte negatief op het coronavirus en heeft toestemming van de FIA om terug te keren.

Pérez moest voor de Britse Grand Prix een tweede coronatest ondergaan nadat de eerste test een ‘onduidelijk’ resultaat gaf. Bij zijn tweede test bleek hij echter het coronavirus te hebben opgelopen en kon hij de paddock niet binnen. Hij moest daardoor beide races op Silverstone aan zich voorbij laten gaan waardoor Nico Hülkenberg al na drie races zijn rentree kon maken als invaller.

Voor de Spaanse Grand Prix zal Racing Point echter weer Pérez achter het stuur van de RP20 zetten nu de Mexicaan negatief heeft getest op het coronavirus. De FIA heeft Pérez toestemming gegeven om terug te keren in de paddock en zal zijn seizoen dus weer een vervolg kunnen geven. Hij staat met 22 punten op de achtste plek in het kampioenschap en heeft nu een achterstand van zes punten op teamgenoot Lance Stroll.

Nico Hülkenberg werd als invaller aangesteld door Racing Point voor de twee races op Silverstone. De Duitser kon vanwege motorproblemen niet eens aan de start verschijnen van de eerste race, maar eiste de aandacht op door zijn derde startplek voor de 70th Anniversary Grand Prix, waarin hij uiteindelijk als zevende over de streep kwam. De Duitser gaf bij RTL aan dat hij voor de zekerheid afreist naar Barcelona als hij opnieuw had moeten invallen.

CONFIRMED: We’re pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪

The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020