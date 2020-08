Pérez: ‘Kan niet wachten om terug te keren, hopelijk dit weekend al’

Sergio Pérez hoopt na twee weken afwezigheid in de Formule 1 terug te kunnen keren voor de Spaanse Grand Prix. De Mexicaan zegt dat het moeilijk was om vanaf de zijlijn toe te kijken, maar beseft tegelijkertijd ook dat hij van geluk mag spreken dat hij slechts milde symptomen had.

Pérez miste allebei de races op Silverstone nadat hij positief had getest op het coronavirus en dus deed Racing Point een beroep op Nico Hülkenberg, die daardoor al na drie races zijn rentree mocht maken. Het is nog onduidelijk of de Duitser opnieuw moet invallen of dat Pérez gewoon weer achter het stuur van de RP20 kan kruipen. De Mexicaan hoopt er in ieder geval weer bij te kunnen zijn in Spanje.

“Ik heb het racen absoluut gemist en het was moeilijk om vanaf de zijlijn toe te kijken”, zegt Pérez tegen Formula1.com. “Ik kan niet wachten om terug te keren, hopelijk dit weekend al. Ik mag van geluk spreken dat ik slechts milde symptomen heb gehad, dus ik heb kunnen trainen en ervoor kunnen zorgen dat ik klaar sta om weer in de auto te stappen. Ik ben echter ook blij dat ik mijn tablet had om me te vermaken!”, zo grapt de Mexicaan.

Hülkenberg gaf recentelijk aan bij RTL dat hij voor de zekerheid afreist naar Spanje, mocht hij voor de derde maal moeten invallen. “Ik bereid me voor op Barcelona in de simulator, en dan ga ik er woensdag of donderdag heen. Daar wacht ik op goed nieuws, of op het einde”, benadrukt de Duitser, die beseft dat het nog niet zeker is of hij mag rijden.