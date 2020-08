‘Of goed nieuws, of het einde’: Hülkenberg reist voor de zekerheid naar Barcelona

Nico Hülkenberg zal later deze week naar Barcelona reizen. Hoewel Racing Point “99 procent zeker” is dat Sergio Pérez komende race opnieuw mag instappen, zal ook zijn Duitse vervanger afreizen naar het Circuit de Barcelona-Catalunya. “Daar wacht ik op goed nieuws, of op het einde.”

Nico Hülkenberg reist later de week naar Barcelona om Sergio Pérez voor de derde week op rij te vervangen als de Mexicaan verstek moet laten gaan. “Ik bereid me voor op Barcelona in de simulator, en dan ga ik er woensdag of donderdag heen”, vertelt Hülkenberg aan RTL. “Daar wacht ik op goed nieuws, of op het einde”, benadrukt de Duitser dat het niet beslist is of hij mag rijden of niet.

Racing Point wacht voor die beslissing het resultaat van een nieuwe coronatest van Sergio Pérez af. De Mexicaan testte in aanloop naar de eerste race op Silverstone positief, waarna Hülkenberg in allerijl al vervanger werd opgetrommeld. Toen Pérez ook voor de 70th Anniversary GP positief testte, nam Hülkenberg ook het tweede weekend op Silverstone voor zijn rekening. The Hulk maakte indruk met een derde plek in de kwalificatie, op zondag kwam hij als zevende over de meet.

“We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Pérez is natuurlijk de coureur van het team. Maar ik denk dat ik een kans heb om volgende week te rijden”, klonk Hülkenberg hoopvol na de jubileumrace op Silverstone.

