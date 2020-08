Racing Point ‘99% zeker’ dat Pérez terugkeert voor Spaanse GP

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer heeft er veel vertrouwen in dat Sergio Pérez op tijd kan terugkeren voor de Spaanse Grand Prix volgende week. Volgens Szafnauer is het ’99 procent zeker’ dat de Mexicaan volgende week gewoon weer achter het stuur kan kruipen van de RP20.

Pérez werd afgelopen week positief getest op het coronavirus en moest de Britse Grand Prix aan zich voorbij laten gaan. Hij kreeg eerder deze week nog de bevestiging van de Britse gezondheidsinstanties dat zijn verplichte quarantaineperiode erop zat, maar vanwege wederom een positief resultaat valt Nico Hülkenberg opnieuw in voor Racing Point. Teambaas Otmar Szafnauer gelooft erin dat Pérez volgende week wél kan terugkeren.

“Checo’s quarantaine zit erop”, zegt Szafnauer. “Hij is gisteren opnieuw getest en de hoeveelheid van het virus in zijn lichaam neemt met de test af.” Gisteren heeft Pérez opnieuw een test ondergaan en het team verwacht vandaag het resultaat daarvan. “Ik verwacht dat hij een negatief resultaat zal krijgen wanneer we de resultaten deze of begin volgende week krijgen”, aldus de Racing Point-teambaas.

“Ik denk dat hij tegen de tijd dat we in Barcelona zitten weer achter het stuur kan kruipen”, vervolgt Szafnauer. “Ik voorspel hier een beetje de toekomst dus als het niet zo is kruisig me dan niet, want ik kan de toekomst niet voorspellen. Maar als we kijken naar de snelheid waarmee het virus zijn systeem verlaat en als het lineair is, zou het in orde moeten zijn tegen de tijd dat we in Barcelona arriveren.”

Mocht Pérez alsnog niet kunnen instappen dan zal Racing Point opnieuw een beroep doen op Hülkenberg, zegt Szafnauer. “Als hij niet in de auto zit, dan vragen we Nico weer. Maar zoals ik eerder heb gezegd was ik er 99 procent zeker van dat Nico allebei de races op Silverstone zou rijden en nu ben ik er 99 procent zeker van dat Checo in de auto zal zitten in Spanje”, concludeert hij.