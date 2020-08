Hülkenberg verrast door P3: ‘Dit is een mooi hoogtepunt’

Nico Hülkenberg eiste de afgelopen tijd al de aandacht op vanwege zijn rentree in de Formule 1, maar vandaag was hij dé verrassing in de kwalificatie, waarin hij de derde tijd pakte en daarmee Max Verstappen aftroefde. De Duitser is logischerwijs tevreden met het resultaat, maar tegelijkertijd ook verrast dat hij voor het eerst sinds Oostenrijk 2016 in de top drie heeft weten te kwalificeren.

Voorin is het in de kwalificatie weer een strijd tussen de Mercedessen om de poleposition, maar daarachter ligt alles open. Het lijkt er even op dat Daniel Ricciardo met zijn Renault de derde plek opeist, maar niemand minder dan Nico Hülkenberg verrast in zijn tweede invalbeurt bij Racing Point door de derde tijd te pakken en daarmee Max Verstappen af te troeven. De Duitser is logischerwijs blij, maar ook verrast.

“De afgelopen dagen zijn echt gek geweest”, zegt Hülkenberg na afloop van de kwalificatie. “Vorige week was het een hoogtepunt om terug te keren, maar was het een dieptepunt dat ik niet kon starten. Het was een week van uitersten. Dit weekend voelde ik me beter in de auto, ik was natuurlijk beter voorbereid. De kwalificatie was lastig, in Q2 maakte ik het mezelf lastig en ik was bang dat ik de auto beschadigd had. Q3 was gewoon volle bak gaan. Ik ben eerlijk gezegd verrast dat ik hier sta. Ik heb een grote glimlach op mijn gezicht”, aldus de Duitser.

Vorige week viel Hülkenberg ook al in, maar hij kon vanwege motorproblemen niet eens aan de start verschijnen van de Britse Grand Prix. Dat gaat wel gevolgen hebben voor de race van morgen, voorspelt hij. “Het gaat wel pijn doen, dat ik niet de ervaring heb van de race van afgelopen week. Dat ik niet de emoties heb meegemaakt bij de start, het is toch een heel nieuwe auto voor mij. Ik zal mijn best doen om snel te leren en om de auto te brengen naar waar deze hoort te staan”, aldus ‘de Hulk’.

Ondanks zijn verrassend goede resultaat blijft Hülkenberg op zijn hoede voor de race. “Het is pas zaterdag, de zondag is het belangrijkst. Maar dit is zeker wel een mooi hoogtepunt. Er is geen tijd om te juichen, want morgen is de grote dag”, concludeert hij.