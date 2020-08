Ook Racing Point wil in beroep, Williams sluit zich aan bij McLaren, Ferrari en Renault

De helft van de Formule 1-teams plant een beroep tegen de uitspraak van de FIA over het kopieergedrag van Racing Point. Ferrari, McLaren, Renault en nu ook Williams vinden de straf te laag, Racing Point plant een beroep omdat het de straf onterecht vindt.

Nadat Ferrari, McLaren en Renault gisteren al hun intentie om in beroep te gaan kenbaar maakten, heeft ook Williams dat op zaterdagochtend gedaan. Dat meldt RaceFans. De teams hadden tot vanochtend 09.30 uur de tijd om die intentie uit te spreken. Ze hebben nu 96 uur de tijd om het beroep in te dienen.

Het beroep tegen de uitspraak van de FIA kent twee kampen want ook Racing Point, het team dat centraal stond in het onderzoek, heeft duidelijk gemaakt dat het beroep zal aantekenen. Racing Point moet in totaal 400.000 euro boete betalen en vijftien WK-punten inleveren, maar vindt die straf onterecht.

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer zegt dat het “belachelijk” is dat ze in strijd zijn met de regels voor het gebruik van gegevens die ze oorspronkelijk legaal hadden verkregen. “We zijn in 2018 begonnen met het legaal verkrijgen van gegevens van Mercedes over de brake ducts voordat ze zelfs maar overwogen om er een listed part van te maken”, vertelt Szafnauer. “En nu zijn we, omdat we begonnen zijn met enkele gegevens die we legaal hebben verkregen van Mercedes, in strijd met de regels? Het is gewoon belachelijk.”

