Ferrari, McLaren en Renault plannen beroep tegen straf Racing Point

Ferrari, McLaren en Renault hebben aangegeven dat ze in beroep willen gaan tegen de uitspraak van de FIA in het protest tegen Racing Point. De drie teams achten de straf voor het kopieergedrag van Racing Point niet streng genoeg. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg voor ons en we hebben meer opheldering nodig.”



Ferrari, McLaren en Renault hebben kenbaar gemaakt dat ze in beroep zullen gaan tegen de straf van Racing Point. Gisteren maakte de FIA bekend dat het protest van Renault tegen Racing Point gehandhaafd werd, met als gevolg dat Racing Point een boete van 400.000 euro moet betalen en ook vijftien WK-punten moet inleveren. Ferrari, McLaren en Renault zouden de straf te laag vinden en vragen zich ook af hoe het mogelijk is dat het team de brake ducts mag blijven gebruiken, zelfs al zijn ze illegaal verklaard door de FIA.

Lees ook: Renault wint zaak tegen Racing Point: boete en puntenaftrek voor kopiëren van Mercedes

Het was Ferrari dat als eerste bekendmaakte in beroep te zullen gaan. “We kunnen bevestigen dat we de intentie hebben uitgesproken om in beroep te gaan tegen de uitspraak die de stewards vanochtend hebben gedaan over Racing Point”, stelt Ferrari. Later op vrijdagavond volgden McLaren en Renault dat voorbeeld.

Een formeel beroep is er voorlopig dus nog niet, maar de drie teams plannen dat wel. “We hebben nu eigenlijk veel meer vraagtekens bij dit hele proces en bij het hele concept van Racing Point. De uitspraak van vandaag is daarvoor niet afdoende”, legt Binotto de redenen van Ferrari uit. “Het gaat nu alleen maar over de brake ducts, maar nog niet over het kopiëren van het hele concept. Dit is nog maar het topje van de ijsberg voor ons en we hebben meer opheldering nodig”, besluit de teambaas.

Racing Point aan de andere kant weet nog niet of het in beroep zal gaan tegen de uitspraak van de FIA. “Ik denk dat een hoger beroep nog wat verdere juridische bijstand van advocaten vereist”, zegt Szafnauer. “Het kan heel goed zijn dat de advocaten ons meer zullen kosten dan de boete. Dus dat is iets waarover je een besluit moet nemen. Je moet ook beoordelen of het verliezen van die vijftien WK-punten er iets toe doet aan het einde van het kampioenschap. In sommige jaren wel en in sommige jaren niet. Het is dus moeilijk te voorspellen, het zou een ja kunnen zijn.”

Lees ook: McLaren op oorlogspad: ‘Dit is misschien het topje van de ijsberg’