Renault wint zaak tegen Racing Point: boete en puntenaftrek voor kopiëren van Mercedes

De FIA heeft uitspraak gedaan in de zaak die Renault tegen Racing Point heeft aangespannen en geconcludeerd dat Renaults klachten gegrond zijn. Racing Point moet in totaal 400.000 euro boete betalen en vijftien WK-punten inleveren.

De zaak draaide om de brake ducts van de Racing Point-bolides, die het volgens Renault niet zelf had ontworpen, maar van Mercedes gekopieerd.

Racing Point erkende eind 2018, begin 2019 brake ducts van Mercedes te hebben gekocht. Toen mocht dat nog, nu niet meer. Volgens de FIA heeft Racing Point niet genoeg gedaan om zelf nieuwe brake ducts voor de achterwielen te ontwikkelen voor 2020 en is het primair een Mercedes-ontwerp.

Boete en puntenaftrek

De 400.000 euro boete en aftrek van vijftien punten is de straf naar aanleiding van Renaults protest na afloop van de tweede Grand Prix in Oostenrijk. Renault diende ook in Hongarije en na de eerste race op Silverstone een protest in, voor die races ontvangt Racing Point echter enkel reprimandes.

Door het puntenaftrek, zakt de score van Racing Point van 42 naar 27, en daalt het team van de vijfde naar de zevende plek in het constructeurskampioenschap, zodat het nu één plekje achter Renault staat.

Verzachtende omstandigheden

De straf die Racing Point heeft gekregen, dient volgens de FIA om te compenseren voor het ‘voordeel dat ze hebben gehad’ door van Mercedes te kopiëren in plaats van zelf brake ducts te ontwikkelen. De front brake ducts zijn volgens de FIA prima, de brake ducts achter echter niet.

Volgens de FIA waren er ook verzachtende omstandigheden. Zo kan Racing Point niet zomaar ‘vergeten’ wat het heeft geleerd door het eerder gebruiken van Mercedes-brake ducts. Daarnaast is het team zowel afgelopen winter als tijdens het proces ‘open en transparant geweest’ over de RP20-bolide.

Een andere verzachtende factor, is dat inspecteurs van de FIA tijdens een fabrieksbezoek bij Racing Point afgelopen winter niet specifiek en in detail naar de brake ducts gekeken zouden hebben.

Volgens de FIA had Racing Point verder ook door ‘gewoon’ te kopiëren op basis van foto’s (zoals het met de rest van de auto heeft gedaan) met soortgelijke brake ducts op de proppen kunnen komen.

Racing Points RP20 wordt verder conform het technisch reglement niet als illegaal gezien, met de FIA die het kopiëren als overtreding van het sportief reglement ziet. Racing Point heeft hoe dan ook 24 uur om in protest te gaan tegen de straf.

Ogenschijnlijk is er verder echter niets of weinig wat Racing Point belet de brake ducts te blijven gebruiken, gezien de straf de laatste races steeds een reprimande was. Renault kan dan natuurlijk wel weer een nieuw protest indienen.

